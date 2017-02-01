العدل والإحسان بين خطاب ''المظلومية'' والسعي نحو التمكين ﻿

عادت جماعة العدل والإحسان ، لتتبنى مجددا خطاب المظلومية، من خلال ادعائها أن الدولة المغربية '' تستهدف أتباعها''، عبر تنقيلهم من مواقعهم الوظيفية بحجة انتمائهم للجماعة.

شوف تيفي

عادت جماعة العدل والإحسان ، لتتبنى مجددا خطاب المظلومية، من خلال ادعائها أن الدولة المغربية '' تستهدف أتباعها''، عبر تنقيلهم من مواقعهم الوظيفية بحجة انتمائهم للجماعة.



احتجاج جماعة ياسين وتبنيها لخطاب المظلومية المألوف في أدبياتها، نابع عن وعيها التام، أن الإجراء الذي اتخذته الدولة سيبدد مساعيها الرامية إلى التغلغل داخل دواليب الإدارة، في إطار سياسة '' تمسكن حتى تمكن'' التي تنهجها العدل والإحسان، في أفق السيطرة الشاملة على القلب النابض للدولة والتحكم فيه كما تشاء.



لذلك يقول مصدرنا فلا عجب أن تسارع الجماعة إلى التعبير عن غضبها مما تصفه '' حملة تضييق '' عليها وعلى منتسبيها، ساعية إلى قلب الوقائع عبر الترويج بكون تلك الإجراءات المتخذة من لدن الدولة هدفها '' تصفية حسابات سياسية''، إلا أن الواقع يثبت أن ما أقدمت عليه الدولة، يعد إجراءات استباقية، حسب نفس المصدر خاصة حين فطنت أن أطماع أتباع ياسين هي التغلغل التدريجي داخل الإدارة في أفق بسط السيطرة على القلب النابض للدولة، لتفعل بعد ذلك ما يحلو لها.

سعيد لكحل، الباحث المتخصص في الجماعات الإسلامية، ذهب أبعد من ذلك حين اعتبر أن الجماعات الإسلامية عموما بالمغرب، بما فيها العدل والإحسان وحركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب ''العدالة والتنمية''، لا تكمن فقط في سعيها إلى فرض ''التمكين'' عبر موظفين من مفتشين وأساتذة ومهندسين... وغيرها من الكوادر الأخرى، بل هناك مخطط أكبر و أخطر، يتجلى في التغلغل في جميع القطاعات الحساسة داخل الدولة كالمجال الديني والقطاعات الأخرى، حيث أصبحت ''التوحيد والإصلاح''، مثلا، تتحكم في المجلس العلمي الأعلى وغيرها من المجالس الإقليمية.

وأضاف أن ما يجري داخل المعاهد العليا والجامعات والمؤسسات التعليمية، يؤكد بالملموس خطورة ما يخطط له '' الإخوان'' بالمغرب، عبر التسهيل لأتباعهم بالحصول على الشواهد وعلى الدبلومات في أفق أن يصيروا أطرا عليا في الدولة، مشددا على أن الدولة '' لم تنتبه للأمر ولم تأخذه بحزم''.

إلى متى ستكف الجماعة إذن عن وضع نفسها في موقف ''المظلوم''؟، وهي تعلم قبل غيرها أن دولة الخلافة وتعطشها للقومة، أحلام تبددت منذ 2006، التاريخ الذي تنبأ فيه كبيرهم الذي علمهم السحر بقيامها، لكن لاشيء من ذلك وقع.

انكشاف ألاعيب وخداع ''العدليين'' دفعهم إلى تغيير الإستراتيجية، عبر السعي نحو كسب مزيدا من التعاطف، داخليا وخارجيا، عبر توجيه الاتهامات للدولة باستهدافها، وهي بذلك تضرب عصفورين بحجر واحد، كسب التعاطف من جهة، ومن جهة أخرى السعي نحو عدم اجتثاث أوتادها داخل الإدارة والذي من شأنها إضعاف الجماعة وضرب مطمحها في التغلغل شيئا فشيئا بداخلها...لكن كل أحلامها ذهبت في مهب الريح بعدما فطن الجميع لألاعيبها يختم مصدرنا..