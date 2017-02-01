خاص... سعد الدين العثماني يلتقي عزيز أخنوش بمدينة أكادير...وهذا ما جرى بينهما بخصوص تشكيل الحكومة.. ﻿

حضر رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتمية والنائب البرلماني عن مدينة المحمدية، سعد الدين العثماني صباح اليوم الأربعاء، إفتتاح فعاليات الدورة الرابعة من الصالون الدولي ''أليوتيس'' الذي ترأسه

شوف تيفي



حضر رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتمية والنائب البرلماني عن مدينة المحمدية، سعد الدين العثماني صباح اليوم الأربعاء، إفتتاح فعاليات الدورة الرابعة من الصالون الدولي ''أليوتيس'' الذي ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش بمدينة أكادير.

وشوهد سعد الدين العثماني إلى جانب عزيز أخنوش، وهما يتجولان بين أروقة الدورة الرابعة من الصالون الدولي ''أليوتيس''، على أقل من يوم واحد على لقاء عزيز أخنوش ورئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران في ظل تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة لما يزيد عن أربعة أشهر.

وأفادت مصادر مطلعة، أن حضور سعد الدين العثماني لأول مرة للصالون الدولي أليوتيس، وفي هذه الظرفية بالذات، هو إشارة إيجابية لتقريب وجهات النظر بين قيادات الحزبين الأساسيين لتشكيل الحكومة المقبلة، حيث يرى العديد من المتتبعين بأن سعد الدين العثماني يلقى قبولا كبيرا من طرف زعماء الأحزاب السياسية المعنية بتشكيل الحكومة أكثر من أي قيادي آخر بحزب العدالة والتنمية.

هذا، وصرح سعد الدين العثماني ''لقناة شوف تيفي'' عشية اليوم من الصالون الدولي ''أليوتيس'' بأكادير، أن لا جديد يذكر لحد اليوم في مسار مفاوضات تشكيل الحكومة، رغم اللقائين الذين عقدهما رئيس الحكومة المعين بكل من امحند العنصر وعزيز أخنوش.





