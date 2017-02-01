عاجل..أول خروج إعلامي للشاب الطالياني بعد واقعة العثور على كوكايين بسيارة كان يكتريها بالمحمدية ﻿

''شوف تيفي''
أكد الفنان الجزائري رضا الطالياني في اتصال له مع ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الأربعاء، في حديثه عن واقعة العثور على كمية من الكوكايين في السيارة التي كان يكتريها في المحمدية، (أكد) أن لا علاقة له بالموضوع بتاتا، موضحا بأن السيارة ليست في ملكيته.
ونفى الطالياني أن تكون المصالح الأمنية قد قامت بإيقافه، موضحا بأنه ذهب للمصالح الأمنية بنفسه بعد استدعائه، بخصوص السيارة التي كان يكتريها.
ورفض الطالياني وهو يتحدث بـ ''نرفزة'' كبيرة، الكشف عن تفاصيل الواقعة قائلا ''خاطيني هاذ الشي''، مشيرا بأن الأمر لا يستحق هذا الاهتمام.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.