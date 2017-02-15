''شوف تيفي'' تكشف التفاصيل الكاملة لقضية إعتقال ''المهندس جكاني'' بتهمة ''الرشوة والإبتزاز'' ﻿

خلاف للمتداول طيلة الأيام الماضية، كشف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن فرقة الشرطة القضائية بمدينة كلميم تم انتدابها من طرف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة، من أجل فتح بحث

شوف تيفي



خلاف للمتداول طيلة الأيام الماضية، كشف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن فرقة الشرطة القضائية بمدينة كلميم تم انتدابها من طرف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة، من أجل فتح بحث قضائي في موضوع شكاية بالابتزاز تقدّم بها مباشرة أمامها شخص يستغل مقلعا بأحد روافد واد درعة، حيث تم الاستماع إلى الطرف الشاكي في محضر قانوني أكد فيه واقعة الابتزاز.

وإستنادا لبلاغ المديرية العامة، فقد تم نسخ عينات من القسط الأول من المبلغ المالي الذي اشترطه مسؤول وكالة الحوض المائي كرشوة، والذي حدد في 30 ألف درهم، كما تمت معاينة الظرف الذي يحتوي على مبلغ الاتفاق، وتوثيق كل تلك الإجراءات في محاضر قانونية، حيث تم العثور على الظرف الذي يحتوي على المبلغ داخل سترته العلوية، وتم تضمين ذلك في محضر مُوَّقع من طرف ضابط الشرطة القضائية والشخص الموقوف، والذي ذيّل توقيعه بكتابة اسمه الشخصي والعائلي في المحضر، في حين تم الاستماع إلى الشخص الموقوف في محضر قانوني حول الأفعال المنسوبة إليه، وتم تسجيل كافة تصريحاته، التي وقعها مشفوعة بتدوين هويته بخط يده أسفل تصريحاته وأسفل بيان الحراسة النظرية.

هذا، وإستأثرت قضية إعتقال رئيس وكالة الحوض المائي بالنيابة بجهة كلميم واد نون بإهتمام المتتبعين محليا ووطنيا بعد النقاش الذي أعقب الواقعة، حيث ترى عائلة المهندس المشتكى به والمقربين منه، بأن رئيس وكالة الحوض المائي بالنيابة بجهة كلميم وادنون، جرى اعتقاله من طرف الشرطة القضائية، يوم 2 فبراير 2017، بعد وضع مبالغ مالية في مكتبه والإتصال بالشرطة بهدف تلفيق تهمة الرشوة، بسبب عزم المدير المكلف على إعادة دراسة مبلغ إستغلال أحد المقالع بنواحي طانطان.

أما المشتكي، وهو رجل أعمال، فنفى من خلال بيان موجه للرأي العام، تلفيق التهمة موضحا بأنه يستغل الرمال النهرية بأحد روافد واد درعة مقابل مبلغ 100 ألف درهم تؤدى سنويا لفائدة خزينة الدولة، غير أن مسؤول الوكالة، بحكم أنه المسؤول عن الجهة الوصية على استغلال المقالع النهرية، فقد ابتزه وطلب منه مبلغ 60 ألف درهم من أجل التغاضي عن الزيادة في مبلغ الاستغلال، والسماح بتجاوز كمية الرمال المسموح بها.

ووفقا لمصادر مطلعة، فالشاكي تقدم مباشرة أمام النيابة العامة وسجل شكاية في الموضوع، حيث تم الإتفاق على نسخ نصف المبلغ المالي المراد تقديمه للمعتقل بإشراف من النيابة العامة، حيث تم توقيف المشتكى به بمكتبه متلبسا بحيازة مبلغ 30 ألف درهم كجزء من المبلغ المتفق عليه على أساس أداء النصف الآخر لاحقا.



