عاجل..خبر مزلزل: التحقيق مع الفنان الجزائري رضا الطالياني بسبب الكوكايين بالمحمدية..وهذه هي التفاصيل الحصرية والمثيرة بخصوص هذه الفضيحة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن الفنان الجزائري رضى الطالياني قد تم استدعاؤه من طرف الشرطة بمدينة المحمدية وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن تفاصيل الواقعة، كانت أول أمس الاثنين، حينما تم ضبط شخص داخل سيارة مكتراة من

''شوف تيفي''



علمت ''شوف تيفي'' بأن الفنان الجزائري رضى الطالياني قد تم استدعاؤه من طرف الشرطة بمدينة المحمدية وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن تفاصيل الواقعة، كانت أول أمس الاثنين، حينما تم ضبط شخص داخل سيارة مكتراة من نوع ''فيات بنتو''، وبحوزته كمية من مخدر الكوكايين.

وأضاف المصدر ذاته بأن سائق السيارة، كان على متنها رفقة شقيق زوجة رضا الطالياني بالقرب من مدار الكليات بالمحمدية، إلا أن ارتكابه لمخالفة مرورية، جعلت فرقة الدراجين تتعقبه وتقوم بإيقافه، وخلال تفتيش أحد عناصرها لوثائق السيارة عثر على كيس صغير به كمية من الكوكايين.

وأشار ذات المصدر بأن المصالح الأمنية، قامت بإيقاف سائق السيارة، الذي ذكر خلال الاستماع له بأن الكوكايين الذي عثر عليه لا يعود له، بل هو للفنان رضا الطالياني الذي يعمل لديه كسائق، ما جعل فرقة مكافحة المخدرات تقوم باستدعاء الفنان الجزائري الذي نفى علاقته بالكوكايين المحجوز، موضحا بأنه طلب من سائقه جلب وجبة العشاء لأبنائه ولم يطالبه بجلب هذا المخدر.

وأكد ذات المصدر بأن الوكيل العام للمحكمة الابتدائية، استقبل أمس الثلاثاء، المعنيين في هذه القضية، و بعد الاستماع إلى رضا الطالياني أخلي سبيله إلى حين النظر في القضية فيما تقرر متابعة السائق في حالة اعتقال.





