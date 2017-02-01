 يا ربي السلامة..محامي قتل والدته المسنة وهي تصلي صلاة الفجر وجلس يبكي أمام جثتها..وهذه هي التفاصيل المروعة ﻿
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يا ربي السلامة..محامي قتل والدته المسنة وهي تصلي صلاة الفجر وجلس يبكي أمام جثتها..وهذه هي التفاصيل المروعة | حوادث و حقوق

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يا ربي السلامة..محامي قتل والدته المسنة وهي تصلي صلاة الفجر وجلس يبكي أمام جثتها..وهذه هي التفاصيل المروعة

بتاريــخ : 15 فبراير 2017 / 18:55 يا ربي السلامة..محامي قتل والدته المسنة وهي تصلي صلاة الفجر وجلس يبكي أمام جثتها..وهذه هي التفاصيل المروعة | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..محامي قتل والدته المسنة وهي تصلي صلاة الفجر وجلس يبكي أمام جثتها..وهذه هي التفاصيل المروعة
اهتزت مدينة شبرا الخيمة بمصر، اليوم الأربعاء، على وقع جريمة قتل جد بشعة، بطلها شخص يعمل كمحامي، أقدم على قتل والدته التي كانت تؤدي صلاة الفجر.

''شوف تيفي''

اهتزت مدينة شبرا الخيمة بمصر، اليوم الأربعاء، على وقع جريمة قتل جد بشعة، بطلها شخص يعمل كمحامي، أقدم على قتل والدته التي كانت تؤدي صلاة الفجر.

وحسب موقع اليوم السابع المصري فإن المعني بالأمر،قتل أمه أثناء أدائها صلاة الفجر بعدما انتابته حالة هياج بسبب مرضه النفسي، الذي يعانى منه منذ فترة، وجلس بجوار جثتها يبكي واتصل بشقيقه ليخبره بما فعله.

وأوضح الموقع ذاته بأن اللواء مجدي عبد العال مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة يفيد تلقيه بلاغا بقيام '' أحمد ح ع '' – 42 سنة – '' '' بقتل أمه وتدعي '' صفاء ع ج '' البالغة قيد حياتها 78 سنة ، أثناء أدائها صلاة الفجر، وبانتقال المقدم أحمد حماد رئيس مباحث القسم تبين أن المتوفاة ترتدي كامل ملابسها ومسجاة على سجادة الصلاة بأرضية حجرة النوم ومصابة بجرح قطعي بالرأس وكدمات متفرقة بالوجه، وسجادة الصلاة عليها آثار دماء، وبسؤال شقيق المتهم '' طه ح ع ''، صرح أن شقيقه يعاني من مرض نفسي يسمى ''اضطراب وجداني ثنائي القطب'' منذ أكثر من 12 عاما، وتم عرضه وحجزه في أكثر من مستشفى من مستشفيات الطب النفسي لتلقي العلاج، وتحدث له نوبات المرض عبارة عن سلوك عدواني على الأشخاص وعدم الإدراك.

 

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المغرب شوف تيفي أمن القليوبية جريمة قتل صلاةالفجر شبرا

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