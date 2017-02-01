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مؤلم..شاب في عمر الزهور ينهي حياته بسبب إدمانه الحشيش ضواحي مدينة تطوان

بتاريــخ : 15 فبراير 2017 / 18:09 مؤلم..شاب في عمر الزهور ينهي حياته بسبب إدمانه الحشيش ضواحي مدينة تطوان | حوادث و حقوق
مؤلم..شاب في عمر الزهور ينهي حياته بسبب إدمانه الحشيش ضواحي مدينة تطوان
اهتزت منطقة باب برد ضواحي مدينة تطوان، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، على وقع فاجعة حقيقية، بطلها شاب في عمر الزهور، أقدم على الانتحار وإنهاء حياته بطريقة جد بشعة نتيجة إدمانه على مخدر

''شوف تيفي''
اهتزت منطقة باب برد ضواحي مدينة تطوان، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، على وقع فاجعة حقيقية، بطلها شاب في عمر الزهور، أقدم على الانتحار وإنهاء حياته بطريقة جد بشعة نتيجة إدمانه على مخدر ''الحشيش''.
وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها فإن الهالك البالغ من العمر قيد حياته 23 سنة، أقدم على لف رقبته بحبل داخل منزل أسرته، ثم انتحر شنقا، قبل أن تعثر عليه والدته معلقا وهو جثة هامدة.
وأضاف المصدر ذاته بأن جيران الهالك، تجمعوا على جثته، وعبروا عن صدمتهم الكبيرة، موضحا بأن هذا الأخير كان مدمنا بشكل كبير على مخدر الحشيش وهو الأمر الذي أثر على حالته الصحية.
وأكد ذات المصدر بأن منطقة باب برد، عرفت في الآونة الأخيرة وقوع العديد من حالات الانتحار بسبب الإدمان على المخدرات.

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المغرب شوف تيفي المخدرات الحشيش

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