بالصور..الممثلة العالمية سلمى حايك تحتفل بعيد الحب بساحة جامع الفنا بمراكش ﻿

نشرت الممثلة العالمية الأمريكية سلمى حايك على حسابها بالانستغرام مجموعة من الصور، التقطت إحداها بساحة جامع الفنا بمراكش أمس الثلاثاء، خلال احتفالها بعيد الحب.

''شوف تيفي''



نشرت الممثلة العالمية الأمريكية سلمى حايك على حسابها بالانستغرام مجموعة من الصور، التقطت إحداها بساحة جامع الفنا بمراكش أمس الثلاثاء، خلال احتفالها بعيد الحب.

وظهرت سلمى حايك في الصور إلى جانب أحد القرود التي تتواجد بساحة جامع الفنا، بالإضافة إلى التقاط صورة لدراجة نارية سوداء والتي تتواجد بأعداد كبيرة بالمدينة الحمراء.

ونشرت كذلك سلمى حايك صورة لها رفقة طفلتها الصغيرة مع تدوينة كتبت فيها '' مع حبيبتي في السماء''

