تحقيق: خمس المهاجرين المغاربة بفرنسا ما قاريينش ﻿

كشف المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية، وهي مؤسسة فرنسية متخصصة في البحوث العامة في الديموغرافيا والدراسات، عن معطيات صادمة حول واقع التمدرس في صفوف المهاجرين المغاربة المقيمين بفرنسا.

شوف تيفي: محمد أسوار

كشف المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية، وهي مؤسسة فرنسية متخصصة في البحوث العامة في الديموغرافيا والدراسات، عن معطيات صادمة حول واقع التمدرس في صفوف المهاجرين المغاربة المقيمين بفرنسا.



وحمل تحقيق المؤسسة والمعنون بـ '' المستوى التعليمي لدى المهاجرين: متنوع وغالبا أعلى من بلدانهم الأصلية''، أرقاما وإحصائيات تشير إلى تدني المستوى التعليمي لدى أوساط الجاليات المقيمة في فرنسا، ومن بينهم الجالية المغربية، حيث أورد أن خمس المغاربة بفرنسا لا مستوى تعليمي لهم.



ورغم أن تحقيق المؤسسة الفرنسية، والذي صدر حديثا، أفاد أن المستوى التعليمي للمهاجرين المغاربة بفرنسا أفضل مما عليه الحال داخل المغرب، إلا أنه في الوقت نفسه كشف أن نسبة تقدر بـ 20 في المائة من ''الزماكرية'' دون مستوى تعليمي يذكر.



وفي مقابل ذلك، أشار التحقيق إلى أن نسبة 19 في المائة من المهاجرين المغاربة المتمدرسين، تمكنوا من نيل مستويات تعليمية عالية.