الملك محمد السادس يستأنف جولاته الإفريقية إبتداءا من يوم غد الخميس ﻿

رغم الشكوك والأنباء التي تحدتث عن تأجيل زيارة الملك محمد السادس، كشف موقع إعلامي بغينيا كوناكري، أن الملك محمد السادس سيبدأ زيارة رسمية للبلد الإفريقي إبتداءا من يوم غد الخميس وتستمر ليومين، قبل

شوف تيفي



رغم الشكوك والأنباء التي تحدتث عن تأجيل زيارة الملك محمد السادس، كشف موقع إعلامي بغينيا كوناكري، أن الملك محمد السادس سيبدأ زيارة رسمية للبلد الإفريقي إبتداءا من يوم غد الخميس وتستمر ليومين، قبل التوجه نحو جمهورية غانا الجمعة المقبلة.

وحسب ذات المصادر، صرح المستشار الدبلوماسي ''ألفا إبراهيما كيرا'' عقب الإجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي ''لغينيا كوناكري'' أن التعليمات أعطيت لإستقبال الملك محمد السادس إبتداءا من يوم غد.

وأفاد المستشار الدبلوماسي للرئيس ''ألفا كوندي'' أن الملك محمد السادس سيبقى في العاصمة كوناكري في الفترة ما بين 16-18 فبراير الجاري، مؤكدا في تصريحات صحفية عن العلاقات الأخوية بين البلدين، مؤكدا '' يجب أن نخرج لاستقبال ملك المغرب، لقد كان المغرب دائما صديقا كبيرا لغينيا''.

هذا، وعلمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش سيغادرون المغرب غدا صباحا رفقة وزراء أخرين، للمشاركة في والزيارة الرسمية التي سيقوم بها الملك محمد السادس لدولة غانا الجمعة المقبلة.