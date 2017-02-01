 اعتقال شخصين بإسبانيا على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية بتعاون مع المغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مؤلم..شاب في عمر الزهور ينهي حياته بسبب إدمانه الحشيش ضواحي مدينة تطوان | حوادث و حقوق

مؤلم..شاب في عمر الزهور ينهي حياته بسبب إدمانه الحشيش ضواحي مدينة تطوان

بالصور..الممثلة العالمية سلمى حايك تحتفل بعيد الحب بساحة جامع الفنا بمراكش | ثقافة و فنون

بالصور..الممثلة العالمية سلمى حايك تحتفل بعيد الحب بساحة جامع الفنا بمراكش

تحقيق: خمس المهاجرين المغاربة بفرنسا ما قاريينش | مجتمع

تحقيق: خمس المهاجرين المغاربة بفرنسا ما قاريينش

الملك محمد السادس يستأنف جولاته الإفريقية إبتداءا من يوم غد الخميس | بوليتيك

الملك محمد السادس يستأنف جولاته الإفريقية إبتداءا من يوم غد الخميس

اعتقال شخصين بإسبانيا على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية بتعاون مع المغرب | دولي

اعتقال شخصين بإسبانيا على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية بتعاون مع المغرب

عاجل..عميلة انتحار تهز الطريق السيار الرابط بين البيضاء والمحمدية | حوادث و حقوق

عاجل..عميلة انتحار تهز الطريق السيار الرابط بين البيضاء والمحمدية

في امنتانوت.. الناس تايطيرو بسبب قوة الرياح.. شوفو شنو وقع ! | حوادث و حقوق

في امنتانوت.. الناس تايطيرو بسبب قوة الرياح.. شوفو شنو وقع !

عاجل..الشفارة دخلو على الفيلا ديال الرجل الأول في الكرة المغربية فوزي لقجع بتمارة..وها شنو شفرو+تفاصيل حصرية | مجتمع

عاجل..''الشفارة'' دخلو على الفيلا ديال الرجل الأول في الكرة المغربية فوزي لقجع بتمارة..وها شنو

عاجل..المحامي الوحش موريتي يقابل سعد المجرد في سجن فلوري..وهذه هي التفاصيل الحصرية | ثقافة و فنون

عاجل..المحامي الوحش موريتي يقابل سعد المجرد في سجن فلوري..وهذه هي التفاصيل الحصرية

رسالة إلى زعمائنا الحزبيين

اعتقال شخصين بإسبانيا على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية بتعاون مع المغرب

بتاريــخ : 15 فبراير 2017 / 17:18 اعتقال شخصين بإسبانيا على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية بتعاون مع المغرب | دولي
اعتقال شخصين بإسبانيا على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية بتعاون مع المغرب
أوقفت الشرطة الوطنية الإسبانية، اليوم الأربعاء بفيتوريا (شمال) وأليكانتي (شرق)، شخصين على صلة بتنظيم ''داعش'' الإرهابي خلال عمليتين جرتا بتعاون مع السلطات المغربية.

 ''شوف تيفي''+''و م ع''

أوقفت الشرطة الوطنية الإسبانية، اليوم الأربعاء بفيتوريا (شمال) وأليكانتي (شرق)، شخصين على صلة بتنظيم ''داعش'' الإرهابي خلال عمليتين جرتا بتعاون مع السلطات المغربية.

وأوضح بلاغ للداخلية الاسبانية أن الأمر يتعلق برجل يحمل الجنسية المغربية وامرأة تحمل الجنسية الإسبانية ، مشيرا إلى أن المغربي، الذي اعتقل بفيتوريا، ''مقاتل سابق في جبهة آل النصرة، واضطلع منذ عودته من سورية بدور رئيسي في التلقين والتجنيد لصالح داعش، وكان هدفه إرسال أتباع إلى منطقة النزاع السورية العراقية للقتال في صفوف'' هذا التنظيم الإرهابي. وتابع أن الموقوف تلقى تدريبا عسكريا في جبهة آل النصرة، الفرع السوري اللبناني لتنظيم القاعدة قبل مغادرته بسبب خلافات مع بعض تابعيه، ليلتحق ب''داعش''، مضيفا أن التحقيق كشف أنه ركز نشاطه على مدى العامين الماضيين على تجنيد شباب لصالح ''داعش''، والحفاظ على علاقات وثيقة معهم، وتجنب استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لكي لا ينكشف أمره.

أما المرأة التي ألقي عليها القبض بأليكانتي شرق البلاد، والتي كانت تتعاون مع تنظيم ''داعش'' الإرهابي، فحاولت السفر مع أطفالها الأربعة القاصرين إلى منطقة النزاع السورية العراقية للانضمام إلى صفوف هذا التنظيم الإرهابي، بحسب ما ذكر بلاغ الداخلية الاسبانية. وتابع البلاغ أن المرأة كانت تضطلع ''بمهام كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث استخدمت شعارات جهادية عدوانية ونشرت أشرطة فيديو عنيفة جدا تنتجها بنفسها''، مشيرا إلى أن زوج المرأة الموقوفة كان قد لقي مصرعه بمنطقة الصراع السورية العراقية. ويذكر أن مصالح الأمن الاسبانية ألقت القبض على ما مجموعه 187 مشتبه بهم إرهابيون، وذلك منذ تفعيل مستوى التأهب من الدرجة الرابعة ضد الإرهاب في سنة 2015.

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي إسبانيا التجنيد السورية العراقية مصالح الأمن

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل: وفاة سفير الإمارات متأثرا بجروحه بعد تفجير إرهابي | دولي

عاجل: وفاة سفير الإمارات متأثرا بجروحه بعد تفجير إرهابي

بالصورة.. ترامب يمنح للمغربة الفرصة للسفر إلى أمريكا دون تأشيرة..حقيقة أم إشاعة؟ | دولي

بالصورة.. ترامب يمنح للمغربة الفرصة للسفر إلى أمريكا دون تأشيرة..حقيقة أم إشاعة؟

صدق أو لاتصدق ...الإمارات تبني مدينة على المريخ | دولي

صدق أو لاتصدق ...الإمارات تبني مدينة على المريخ

عاجل: تفجير يهز البحرين و هذه حصيلة الضحايا | دولي

عاجل: تفجير يهز البحرين و هذه حصيلة الضحايا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ايكو يتحدى عثمان مولين ويغني المعفر بالفصحى‎ | زووم
منذ 59 دقيقة

ايكو يتحدى عثمان مولين ويغني ''المعفر'' بالفصحى‎

فيديو | محمد ياسين في أغنية كانبغيني | قنوات أخرى

فيديو | محمد ياسين في أغنية ''كانبغيني''

فيديو | أيوب الحومي يغني صدفة حب في فيديو كليب جديد | قنوات أخرى

فيديو | أيوب الحومي يغني ''صدفة حب '' في فيديو كليب جديد

شن طن - العشق الممنوع من الصرف | قنوات أخرى

شن طن - العشق الممنوع من الصرف

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مؤلم..شاب في عمر الزهور ينهي حياته بسبب إدمانه الحشيش ضواحي مدينة تطوان | حوادث و حقوق
منذ 15 دقيقة

مؤلم..شاب في عمر الزهور ينهي حياته بسبب إدمانه الحشيش ضواحي مدينة تطوان

بالصور..الممثلة العالمية سلمى حايك تحتفل بعيد الحب بساحة جامع الفنا بمراكش | ثقافة و فنون

بالصور..الممثلة العالمية سلمى حايك تحتفل بعيد الحب بساحة جامع الفنا بمراكش

تحقيق: خمس المهاجرين المغاربة بفرنسا ما قاريينش | مجتمع

تحقيق: خمس المهاجرين المغاربة بفرنسا ما قاريينش

الملك محمد السادس يستأنف جولاته الإفريقية إبتداءا من يوم غد الخميس | بوليتيك

الملك محمد السادس يستأنف جولاته الإفريقية إبتداءا من يوم غد الخميس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.