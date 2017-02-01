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عاجل..عميلة انتحار تهز الطريق السيار الرابط بين البيضاء والمحمدية

بتاريــخ : 15 فبراير 2017 / 16:50 عاجل..عميلة انتحار تهز الطريق السيار الرابط بين البيضاء والمحمدية | حوادث و حقوق
عاجل..عميلة انتحار تهز الطريق السيار الرابط بين البيضاء والمحمدية
شهدت الطريق السيار الرابطة بين مدينة الدار البيضاء ومدينة المحمدية وبالتحديد على مستوى قنطرة الشلالات قبل قليل من يومه الأربعاء، عملية انتحار، بطلها شخص، ألقى بنفسه من أعلى القنطرة.


"شوف تيفي"

شهدت الطريق السيار الرابطة بين مدينة الدار البيضاء ومدينة المحمدية وبالتحديد على مستوى قنطرة الشلالات قبل قليل من يومه الأربعاء، عملية انتحار، بطلها شخص، ألقى بنفسه من أعلى القنطرة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن شخصا في عقده الرابع، أقدم على إلقاء نفسه من أعلى القنطرة، قبل أن تعثر عليه فرقة الدراجين التابعة لسرية الدرك الملكي المحمدية غارقا في دمائه، ليتم إبلاغ مصالح الدرك بمركز الشلالات، التي حلت بعين المكان وقامت بالمعاينة.

وأضاف المصدر ذاته بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقل هذا الشخص إلى المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بالمحمدية في حالة جد حرجة ما بين الحياة والموت وقد تم وضعه بقسم العناية المركزة، موضحا بأن أسباب محاولة هذا الأربعيني الانتحار تبقى مجهولة.

 

 

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المغرب شوف يتفي مدينة الدار البيضاء القنطرة الدرك الملكي

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