عاجل..''الشفارة'' دخلو على الفيلا ديال الرجل الأول في الكرة المغربية فوزي لقجع بتمارة..وها شنو شفرو+تفاصيل حصرية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن ''فيلا'' فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الموجودة بمدينة تمارة، تعرضت اليوم الأربعاء للسرقة على يد مجهولين.



''شوف تيفي'':

علمت ''شوف تيفي'' بأن ''فيلا'' فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الموجودة بمدينة تمارة، تعرضت اليوم الأربعاء للسرقة على يد مجهولين.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن اللصوص، سرقوا خزنة ''كوفر فور'' من داخل منزل فوزي لقجع، قبل أن يعمدوا إلى نقلها إلى منطقة قريبة من السكة الحديدية حيث تم إفراغ محتوياتها.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية بمدينة تمارة، فتحت تحقيقا للكشف عن هوية المتورطين في سرقة فيلا الرجل الأول في كرة القدم المغربية.