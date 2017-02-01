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عاجل..المحامي الوحش موريتي يقابل سعد المجرد في سجن فلوري..وهذه هي التفاصيل الحصرية

بتاريــخ : 15 فبراير 2017 / 15:37 عاجل..المحامي الوحش موريتي يقابل سعد المجرد في سجن فلوري..وهذه هي التفاصيل الحصرية | ثقافة و فنون
عاجل..المحامي الوحش موريتي يقابل سعد المجرد في سجن فلوري..وهذه هي التفاصيل الحصرية
علمت ''شوف تيفي'' بأن المحامي الفرنسي إيريك دوبون موريتي الملقب بالوحش، زار اليوم الأربعاء، موكله الفنان المغربي سعد المجرد بسجنه ''فلوري'' الموجود ضواحي العاصمة الفرنسية باريس.

"شوف تيفي"


علمت "شوف تيفي" بأن المحامي الفرنسي إيريك دوبون موريتي الملقب بالوحش، زار اليوم الأربعاء، موكله الفنان المغربي سعد المجرد بسجنه "فلوري" الموجود ضواحي العاصمة الفرنسية باريس.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هذا اللقاء الذي جمع بين الوحش والمعلم، كان من أجل الاطمئنان على هذا الأخير وأيضا لإبلاغه بجديد قضيته التي تتهمه فيها الفتاة الفرنسية لورا بريول بالاغتصاب والتعنيف الجسدي.

وأضاف المصدر بأن موريتي سيكرر زيارته إلى سعد المجرد الأسبوع المقبل وذلك قبل مثوله أمام قاضي التحقيق في27 من شهر فبراير الجاري.

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المغرب شوف تيفي موريتي سعد المجرد الفنان المغربي

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