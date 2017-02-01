بالفيديو والصور.. بعد التلميذة هبة: تلميذ آخر يدعى أنس حَمْلاتو الأستاذة والأم ديالو مصدومة وها الحقائق المثيرة اللي كشفات عليها ﻿

بعد قضية التلميذة هبة التي فارقت الحياة أخيرا، ظهرت حالة أخرى مشابهة لها، ويتعلق الأمر بحالة التلميذ ''أنس'' الذي كشفت والدته ''فاطمة'' في اتصال لها مع ''شوف تيفي'' اليوم الأربعاء، أنه كان ضحية للتعنيف

''شوف تيفي''

بعد قضية التلميذة هبة التي فارقت الحياة أخيرا، ظهرت حالة أخرى مشابهة لها، ويتعلق الأمر بحالة التلميذ ''أنس'' الذي كشفت والدته ''فاطمة'' في اتصال لها مع ''شوف تيفي'' اليوم الأربعاء، أنه كان ضحية للتعنيف على يد أستاذة اللغة العربية.

وقالت ''فاطمة'' في كشفها عن تفاصيل الواقعة إن ابنها ''أنس'' البالغ من العمر8 سنوات، يدرس بالمؤسسة الابتدائية العمومية معركة الدشيرة بمدينة العيون، قامت معلمته بالقسم الثالث، خلال غضبها بسبب الفوضى الذي عرفها الفصل نظرا لجمعها بين قسمين، بتعنيفه بمساعدة أربعة تلاميذ آخرين من القسم الخامس، قاموا بإحكام السيطرة عليه قبل أن تقوم المعلمة بتوجيه الضرب المبرح على مستوى قدميه.

وأضافت الأم وهي تتحدث بحرقة، بأن ابنها ومباشرة بعد تعرضه للتعنيف حرم من متابعة الدراسة منذ 16 يناير الماضي وهو ما انعكس على نتائجه في الدورة الأولى، بالإضافة إلى معاناته من الناحية الصحية، حيث لم يعد قادرا على المشي،ما جعلها تتقدم بشكاية إلى النيابة العامة .

وأوضحت المتحدثة بأنها لن تتنازل عن حقها وستعيد رفع دعوى قضائية على المعلمة معززة بشهادتين طبيتين، مضيفة بأنها ستطالب وزارة التربية الوطنية بفتح تحقيق لإنصاف ابنها الذي كان على حد تعبيرها ضحية للتعنيف المدرسي.