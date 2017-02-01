 صادم.. عشريني ينتحر بحبل حديدي بأكادير تاركا رسالة ''مؤثرة'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم.. عشريني ينتحر بحبل حديدي بأكادير تاركا رسالة مؤثرة | حوادث و حقوق

صادم.. عشريني ينتحر بحبل حديدي بأكادير تاركا رسالة ''مؤثرة''

بالصور..نجم معروف في كرة القدم دار روينة بسبب صورة هو وصاحبتو في عيد الحب بمدينة مراكش | منوعات

بالصور..نجم معروف في كرة القدم دار روينة بسبب صورة هو وصاحبتو في عيد الحب بمدينة مراكش

مرة جديدة..بلاغ هام للمغاربة | مجتمع

مرة جديدة..بلاغ هام للمغاربة

عاجل..هذا ما يقع في هذه اللحظات أمام المؤسسة التعليمية التي كانت تدرس بها التلميذة الراحلة هبة بمكناس | مجتمع

عاجل..هذا ما يقع في هذه اللحظات أمام المؤسسة التعليمية التي كانت تدرس بها التلميذة الراحلة هبة

عاجل: وفاة سفير الإمارات متأثرا بجروحه بعد تفجير إرهابي | دولي

عاجل: وفاة سفير الإمارات متأثرا بجروحه بعد تفجير إرهابي

عاجل..فضيحة : بعد المجرد: القبض على صابر الرباعي بالمطار وبحوزته كمية من الكوكايين.. وهذه هي التفاصيل المثيرة | ثقافة و فنون

عاجل..فضيحة : بعد المجرد: القبض على صابر الرباعي بالمطار وبحوزته كمية من الكوكايين.. وهذه هي

انفراد..قبل موعد الحسم في قضية سعد المجرد:هذا ما قامت به الشرطة الفرنسية | ثقافة و فنون

انفراد..قبل موعد الحسم في قضية سعد المجرد:هذا ما قامت به الشرطة الفرنسية

مفاجأة...وزارة الوفا تقرر حذف السجائر السمراء من السوق ورفع أثمنة الشقراء | بوليتيك

مفاجأة...وزارة الوفا تقرر حذف السجائر ''السمراء'' من السوق ورفع أثمنة ''الشقراء''

مقرقب شرمل راسو في خنيفرة..وها كيفاش شدوه البوليس | حوادث و حقوق

مقرقب شرمل راسو في خنيفرة..وها كيفاش شدوه البوليس

رسالة إلى زعمائنا الحزبيين

صادم.. عشريني ينتحر بحبل حديدي بأكادير تاركا رسالة ''مؤثرة''

بتاريــخ : 15 فبراير 2017 / 15:09 صادم.. عشريني ينتحر بحبل حديدي بأكادير تاركا رسالة مؤثرة | حوادث و حقوق
صادم.. عشريني ينتحر بحبل حديدي بأكادير تاركا رسالة ''مؤثرة''
علمت ''شوف تيفي'' أن شابا في العشرينيات من عمره وضع حدا لحياته صبيحة اليوم الأربعاء بحي الهدى بمدينة أكادير، بواسطة حبل.

شوف تيفي

 


علمت ''شوف تيفي'' أن شابا في العشرينيات من عمره وضع حدا لحياته صبيحة اليوم الأربعاء بحي الهدى بمدينة أكادير، بواسطة حبل.

وحسب مصادر مطلعة، فالضحية عمد إلى ربط حبل حديدي بسقف غرفته بالمنزل الذي يقطن به صبيحة اليوم الأربعاء، حيث عثر عليه وهو جثة هامدة بعد خنق عنقه بواسطة الحبل الحديدي.

وأفادت ذات المصادر، أن الشاب خلف ورائه رسالة جد مؤثرة مفادها'' بأنه يحب الجميع وأن حياته هذا حدها ضاربا موعدا لمن كتب لهم الرسالة في جنة الفردوس''.

وأوضحت ذات المصادر، أن الشاب لبضحية كانت يشتغل قيد حياته ''لحاما'' وكان معروف بطيبوبته، حيث لم يتوقع أحد من معارفه وأقربائه وضع حد لحياته بهذه الطريقة.

هذا وفتحت عناصر الشرطة المختصة تحقيقا حول ملابسات الواقعة، لمعرفة دوافع الإنتحار، والوقوف عن حقيقة الموضوع.


إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الإنتحار الملابسات الوقائع المعارف الشرطة أكادير شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مقرقب شرمل راسو في خنيفرة..وها كيفاش شدوه البوليس | حوادث و حقوق

مقرقب شرمل راسو في خنيفرة..وها كيفاش شدوه البوليس

في ليلة عيد الحب..حصل صاحبتو كتخونو و دار الروينة فعين الشق بالبيضاء | حوادث و حقوق

في ليلة عيد الحب..حصل صاحبتو كتخونو و دار الروينة فعين الشق بالبيضاء

صادم..إماراتي غتاصب مغربية تقطع بها الحبل في الخلاء..وها كيفاش+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

صادم..إماراتي غتاصب مغربية تقطع بها الحبل في الخلاء..وها كيفاش+تفاصيل مثيرة

ضبط وحجز كمية مهمة من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة | حوادث و حقوق

ضبط وحجز كمية مهمة من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شن طن - العشق الممنوع من الصرف | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

شن طن - العشق الممنوع من الصرف

بالفيديو..العادة السرية عند النساء تعتبر رياضة‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..العادة السرية عند النساء تعتبر رياضة‎

9000 جندي لدعم الشرطة على أبواب كرنفال ريو | قنوات أخرى

9000 جندي لدعم الشرطة على أبواب كرنفال ريو

مادورو يطالب أمريكا بالاعتذار علنا | قنوات أخرى

مادورو يطالب أمريكا بالاعتذار علنا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صادم.. عشريني ينتحر بحبل حديدي بأكادير تاركا رسالة مؤثرة | حوادث و حقوق
منذ 10 دقائق

صادم.. عشريني ينتحر بحبل حديدي بأكادير تاركا رسالة ''مؤثرة''

بالصور..نجم معروف في كرة القدم دار روينة بسبب صورة هو وصاحبتو في عيد الحب بمدينة مراكش | منوعات

بالصور..نجم معروف في كرة القدم دار روينة بسبب صورة هو وصاحبتو في عيد الحب بمدينة مراكش

مرة جديدة..بلاغ هام للمغاربة | مجتمع

مرة جديدة..بلاغ هام للمغاربة

عاجل..هذا ما يقع في هذه اللحظات أمام المؤسسة التعليمية التي كانت تدرس بها التلميذة الراحلة هبة بمكناس | مجتمع

عاجل..هذا ما يقع في هذه اللحظات أمام المؤسسة التعليمية التي كانت تدرس بها التلميذة الراحلة هبة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.