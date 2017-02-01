صادم.. عشريني ينتحر بحبل حديدي بأكادير تاركا رسالة ''مؤثرة'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن شابا في العشرينيات من عمره وضع حدا لحياته صبيحة اليوم الأربعاء بحي الهدى بمدينة أكادير، بواسطة حبل.

شوف تيفي



علمت ''شوف تيفي'' أن شابا في العشرينيات من عمره وضع حدا لحياته صبيحة اليوم الأربعاء بحي الهدى بمدينة أكادير، بواسطة حبل.

وحسب مصادر مطلعة، فالضحية عمد إلى ربط حبل حديدي بسقف غرفته بالمنزل الذي يقطن به صبيحة اليوم الأربعاء، حيث عثر عليه وهو جثة هامدة بعد خنق عنقه بواسطة الحبل الحديدي.

وأفادت ذات المصادر، أن الشاب خلف ورائه رسالة جد مؤثرة مفادها'' بأنه يحب الجميع وأن حياته هذا حدها ضاربا موعدا لمن كتب لهم الرسالة في جنة الفردوس''.

وأوضحت ذات المصادر، أن الشاب لبضحية كانت يشتغل قيد حياته ''لحاما'' وكان معروف بطيبوبته، حيث لم يتوقع أحد من معارفه وأقربائه وضع حد لحياته بهذه الطريقة.

هذا وفتحت عناصر الشرطة المختصة تحقيقا حول ملابسات الواقعة، لمعرفة دوافع الإنتحار، والوقوف عن حقيقة الموضوع.





