بالصور..نجم معروف في كرة القدم دار روينة بسبب صورة هو وصاحبتو في عيد الحب بمدينة مراكش ﻿

نشرت الحسناء الفرنسية ''إميلي فيولوري'' على حسابها بالانستغرام، صورا لها رفقة نجم كرة القدم الفرنسي ''مباي نيانغ'' خلال احتفالهما بعيد الحب بمدينة مراكش، أمس الثلاثاء.

"شوف تيفي"



نشرت الحسناء الفرنسية "إميلي فيولوري" على حسابها بالانستغرام، صورا لها رفقة نجم كرة القدم الفرنسي "مباي نيانغ" خلال احتفالهما بعيد الحب بمدينة مراكش، أمس الثلاثاء.

وأثار انتباه النشطاء بحسابة إميلي الصورة التي ظهرت خلالها وهي تتبادل مع نجم فريق واتفورد الانجيلزي القبل، بالإضافة إلى صورة ثانية كشفت من خلالها الهدية التي حصلت عليها بمناسبة عيد الحب.

تجدر الإشارة على أن نيانغ لاعب فريق ميلان الإيطالي سابقا، هو فرنسي من أصل سينيغالي وقد لعب في جميع فئات المنتخب الفرنسي لكرة القدم.