مرة جديدة..بلاغ هام للمغاربة ﻿

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن رياحا نسبيا قوية إلى قوية من القطاع الشرقي، ستهب اليوم الأربعاء وغدا الخميس، بطنجة والفحص أنجرة.

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أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن رياحا نسبيا قوية إلى قوية من القطاع الشرقي، ستهب اليوم الأربعاء وغدا الخميس، بطنجة والفحص أنجرة.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة، أن هذه الرياح، التي يمكن أن تبلغ سرعتها 85 كلم في الساعة، مرتقبة ابتداء من الساعة 11 صباحا من اليوم الأربعاء إلى غاية السادسة مساء من يوم غد الخميس.