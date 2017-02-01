عاجل..هذا ما يقع في هذه اللحظات أمام المؤسسة التعليمية التي كانت تدرس بها التلميذة الراحلة هبة بمكناس ﻿

تعرف المؤسسة التعليمية الابتدائية الأزهر بمدينة مكناس، في هذه اللحظات من يومه الأربعاء، وقفة احتجاجية تضامنية مع مدير المؤسسة ''محمد الشلالي''.



"شوف تيفي"

تعرف المؤسسة التعليمية الابتدائية الأزهر بمدينة مكناس، في هذه اللحظات من يومه الأربعاء، وقفة احتجاجية تضامنية مع مدير المؤسسة "محمد الشلالي".

وحسب موفد "شوف تيفي" فإن 6 نقابات تعليمية بالإضافة إلى الجمعية الوطنية لمديري ومديرات التعليم الابتدائي بالمغرب فرع مكناس، يشاركون في هذه الوقفة، وذلك للتعبير عن تنديدهم لما اعتبروه اعتداء على مدير مدرسة الأزهر أمس الثلاثاء خلال الوقفة التي نظمها متعاطفون مع التلميذة هبة التي هزت قضيتها الرأي العام بالمغرب.

وأضاف الموفد بأن هذه الوقفة المنظمة وسط حضور أمني، تعرف رفع مجموعة من الشعارات، التي طالبوا من خلالها بحماية مدراء المؤسسات التعليمية بالمغرب.