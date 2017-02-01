عاجل: وفاة سفير الإمارات متأثرا بجروحه بعد تفجير إرهابي ﻿

أعلنت السلطات الإماراتية اليوم الأربعاء عن وفاة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في أفغانستان جمعة محمد عبد الله الكعبي متأثرا بالجروح الذي كان قد أصيب بها في التفجير الإرهابي الذي استهدف في

شوف تيفي:وكالات

أعلنت السلطات الإماراتية اليوم الأربعاء عن وفاة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في أفغانستان جمعة محمد عبد الله الكعبي متأثرا بالجروح الذي كان قد أصيب بها في التفجير الإرهابي الذي استهدف في شهر يناير الماضي مقر والي قندهار في أفغانستان .

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة في بلاغ بثته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أنه " ببالغ الحزن والأسى ننعي شهيد الوطن والواجب الابن البار جمعة محمد عبدالله الكعبي الذي قدم روحه الطاهرة لأجل الإنسانية " .

وكان الاعتداء الإرهابي الذي وقع في عاشر يناير الماضي قد أسفر عن مصرع خمسة ديبلوماسيين إماراتيين آخرين، وذلك خلال مشاركتهم في مهمة انسانية بقندهار ضمن برنامج دولة الإمارات لدعم الشعب الأفغاني همت بالخصوص إطلاق مشاريع تعليمية واجتماعية.



