عاجل..فضيحة : بعد المجرد: القبض على صابر الرباعي بالمطار وبحوزته كمية من الكوكايين.. وهذه هي التفاصيل المثيرة ﻿

كشف موقع البلاد الجزائري قبل قليل من يومه الأربعاء، نقلا عن وسائل إعلام بريطانية٬ عن إلقاء القبض على الفنان التونسي صابر الرباعي بمطار هيثرو بلندن وبحوزته 2 كيلوغرام من مادة الكوكايين.



"شوف تيفي":



كشف موقع البلاد الجزائري قبل قليل من يومه الأربعاء، نقلا عن وسائل إعلام بريطانية٬ عن إلقاء القبض على الفنان التونسي صابر الرباعي بمطار هيثرو بلندن وبحوزته 2 كيلوغرام من مادة الكوكايين.

وأضاف الموقع ذاته بأن نفس المصدر، أشار إلى أن الرباعي أخفى المادة المخدرة في علبتي قهوة داخل حقيبته٬ مفيدا أن أعوان أمن المطار وجدوا علبة أولى قبل اقتياد صابر الرباعي إلى حجرة التفتيشات حيث تم العثور على علبة ثانية تحتوي على نفس المادة.

وأوضح ذات الموقع، بأن قناة نسمة التونسية، نفت اعتقال الفنان صابر الرباعي.