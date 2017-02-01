انفراد..قبل موعد الحسم في قضية سعد المجرد:هذا ما قامت به الشرطة الفرنسية ﻿

في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد المعتقل بسجن فلوري بباريس منذ شهر أكتوبر الماضي، علمت ''شوف تيفي'' بأن الشرطة الفرنسية وبالرغم من نهاية التحقيق الثاني الذي تم فتحه، فقد وجهت دعوة أخرى للفرنسية

"سوف تيفي"

في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد المعتقل بسجن فلوري بباريس منذ شهر أكتوبر الماضي، علمت "شوف تيفي" بأن الشرطة الفرنسية وبالرغم من نهاية التحقيق الثاني الذي تم فتحه، فقد وجهت دعوة أخرى للفرنسية "لورا بريول" للحضور أمامها خلال الأسبوع الجاري قبل المثول بين يدي قاضي التحقيق.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن استدعاء الشرطة الفرنسية للفتاة "لورا بريول" يدخل ضمن البحث التكميلي، الذي تحاول من خلاله الشرطة الحسم في بعض النقاط المبهمة والغير واضحة في القضية.

وأضاف المصدر ذاته بأن لورا بريول، ستكون مطالبة بتلبية دعوة الشرطة هذه المرة بعد أن تخلفت وتهربت من تلبية الدعوة التي وجهت لها قبل أسبوعين.

تجدر الإشارة أن مصدر "شوف تيفي"، أكد أمس الاثنين، بأن البحث الجديد الذي قامت به الشرطة الفرنسية بخصوص "لورا بريول"، كشف عدم وجود علاقة بينها وبين مافيات الكوكايين.