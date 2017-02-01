مفاجأة...وزارة الوفا تقرر حذف السجائر ''السمراء'' من السوق ورفع أثمنة ''الشقراء'' ﻿

قرر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد الوفا حذف سجائر نوع ''فوكس'' السوداء والمحدد ثمنها في 12 درهم، والسماح بتسويق ''الشقراء'' من نفس النوع بثمن 20,50 درهم للعلبة.

شوف تيفي



قرر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد الوفا حذف سجائر نوع ''فوكس'' السوداء والمحدد ثمنها في 12 درهم، والسماح بتسويق ''الشقراء'' من نفس النوع بثمن 20,50 درهم للعلبة.

وإستنادا لقرار الوزارة الذي سيصبح ساري المفعول إبتداءا من اليوم الأربعاء 15 فبراير 2017، تحذف منتوجات التبغ من نوع ''السجائر السمراء'' تحث إسم ''فوكس'' من قائمة منتوجات التبغ المصنع المصادق على أسعار بيعها للعموم طبقا للقرار رقم 771.13 الصادر في فاتح مارس من سنة 2013.

وحسب ذات القرار للوزير محمد الوفا الذي أصدره بعد إستشارة اللجنة المكلفة بالمصادقة على اسعار بيع التبغ للعموم، سيضاف إلى قائمة منتوجات التبغ الموجودة في السوق، منتوج جديد يحمل ''إسم فوكس'' وتم تصنيفه في خانة ''السجائر الشقراء'' وسيصبح ثمنه 20.50 درهم.

وكشفت مصادر خاصة ''لشوف تيفي'' أن إستراتيجية وزارة الحكامة والشؤون العامة، تهدف إلى حذف جميع الأنواع المصنفة في خانة ''السجائر السوداء'' والتي توجد أنواع متعددة منها في السوق والمعروفة بإنخفاض أثمنتها، وإضافة أنواع جديدة مرتفعة الثمن نسبيا بالمقارنة مع ''السمراء''.





