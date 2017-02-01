مقرقب شرمل راسو في خنيفرة..وها كيفاش شدوه البوليس ﻿

اهتز حي حمرية بمدينة خنيفرة ليلة الثلاثاء-الأربعاء، على وقع جريمة مروعة، ارتكبها شاب في حق نفسه،حينما شرمل مناطق عديدة من جسده بواسطة مدية من الحجم الكبير خلال محاولته الهروب من المصالح الأمنية.

"شوف تيفي"

اهتز حي حمرية بمدينة خنيفرة ليلة الثلاثاء-الأربعاء، على وقع جريمة مروعة، ارتكبها شاب في حق نفسه،حينما شرمل مناطق عديدة من جسده بواسطة مدية من الحجم الكبير خلال محاولته الهروب من المصالح الأمنية.

وحسب مصادر خنيفرية فإن المعني بالأمر الذي كان تحت تأثير المخدرات، قام خلال فراره من المصالح الأمنية باقتحام منزل بالحي المذكور متسببا في رعب وهلع سكانه، الذين أقفلوا الباب الداخلي عليهم، بالرغم من محاولاته لاقتحامه بالقوة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن هذا الشخص، رفض مغادرة المنزل، وعمد إلى شرملة جسده، قبل أن يتدخل رجال الشرطة والوقاية المدينة الذين تمكنوا من تكسير الباب الخارجي للمنزل وإيقافه قبل أن يتم نقله إلى المستشفى الإقليمي لمدينة خنيفرة لتلقي العلاجات الضرورية.