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جديد ..الإنجاب أصبح ممكنا دون أنثى و بهذه الطريقة

بتاريــخ : 15 فبراير 2017 / 13:03 جديد ..الإنجاب أصبح ممكنا دون أنثى و بهذه الطريقة | منوعات
جديد ..الإنجاب أصبح ممكنا دون أنثى و بهذه الطريقة
كشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية، من خلال دراسة حديثة، أن الإنجاب لن يحتاج مستقبلا إلى ''أم'' أو إلى عملية توالد طبيعية بين رجل وامرأة، ولم يستبعدوا أن يأتي الأطفال إلى هذا العالم من دون الحاجة إلى
شوف تيفي:

كشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية، من خلال دراسة حديثة، أن الإنجاب لن يحتاج مستقبلا إلى "أم" أو إلى عملية توالد طبيعية بين رجل وامرأة، ولم يستبعدوا أن يأتي الأطفال إلى هذا العالم من دون الحاجة إلى عملية تخصيب البويضة

وأكد علماء في مجال البيولوجيا في دراسة حديثة لجامعة هارفارد وجامعة براون، اشترك في إنجازها علماء في مجال الأجنة من كلا الجامعتين، أن على العالم الاستعداد إلى تقبل الأطفال المولدين خارج رحم الأم، ودعت الدراسة إلى بدء التفكير في الترسانة القانونية التي يمكنها تأطير ذلك.

وسيمكن هذا التطور المثليين من الإنجاب من بعضهم البعض، من خلال تخصيب الرجل لخلاياه المكونة من خليط من جيناته ومن جينات موروثة عن والده.


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