موظفون بالعدل يهددون باللجوء إلى الإتحاد الأوروبي ضد الرميد ﻿

هددت التنسيقية الوطنية للموظفين المقصيين من حقهم في الإدماج بوزارة العدل والحريات، باللجوء إلى الإتحاد الأوروبي، باعتباره شريكا أساسيا في مخطط إصلاح العدالة بالمغرب، بعد اتهامها لوزير العدل

شوف تيفي: محمد أسوار

هددت التنسيقية الوطنية للموظفين المقصيين من حقهم في الإدماج بوزارة العدل والحريات، باللجوء إلى الإتحاد الأوروبي، باعتباره شريكا أساسيا في مخطط إصلاح العدالة بالمغرب، بعد اتهامها لوزير العدل والحريات بالتملص عن الاستجابة لمطالبها التي تصفها بالمشروعة.

وقال جمال الأطرش، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للموظفين المقصيين من الإدماج بوزارة العدل، في تصريح لـ'' شوف تيفي'' الإلكترونية، إن التهديدات التي أطلقتها وزارة الرميد بتحريك المتابعات القضائية في حقهم، '' لن تخيفهم''، مؤكدا أن التنسيقية ستراسل كذلك كافة المؤسسات الدستورية الوطنية من قبيل مؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وكافة المؤسسات المدنية الأخرى سواء كانت حكومية رسمية أو غير رسمية.

واعتبر المتحدث ذاته، البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل، أمس الثلاثاء، والذي حمل اتهامات مباشرة لأعضاء التنسيقية بـ ''عرقلة'' و''استعمال العنف''، أثناء اجتياز مباريات إدماج موظفي العدل يوم الأحد الماضي، متوعدة- وزارة الرميد- إياهم بالمتابعة. ( اعتبر) ذلك ''سياسة الهروب إلى الأمام من قبل الوزارة''، وعدم '' الإجابة على مشكل حقيقي في قطاع العدل يتمثل في إدماج حاملي الشهادات بعد تجميد المادة 30 من النظام الأساسي لكتابة الضبط طيلة أربع سنوات من قبل الرميد''.

وتساءل الأطرش قائلا '' كيف يمكن للرميد أن يقول أنه كنا مضطرين إلى الاستعانة بالقوات العمومية، وهو الذي اتصل، ليلة المباراة، بالمدراء الفرعيين والإقليميين يطالبوهم بتوفير موظفين خاصين وكاميرات لترصد الاحتجاجات''، مكذبا في الوقت نفسه كافة الإدعاءات التي جاءت في بلاغ الوزارة، مؤكدا استمرارهم في ''خطهم النضالي''.

ورغم أن ملف الموظفين المقصيين من الإدماج يعود إلى ثلاث سنوات خلت، وتأسست تنسيقية تضم أكثر من 1200 موظف، وهو عدد يشكل نسبة 12 في المائة من مجموع موظفي قطاع العدل، للاحتجاج على وضع ''تعسفي'' كما وصفه المتحدث، فإن الوزير انتهج سياسة ''الأذان الصماء، رغم المطالب المتكررة بالجلوس إلى طاولة الحوار والعديد من المراسلات التي وجهت له في هذا الباب''.





وكانت وزارة العدل والحريات، قد اتهمت في بلاغ لها، التنسيقية الوطنية للموظفين المقصيين من حقهم في الإدماج بـ'' عرقلة اجتياز مباريات إدماج موظفي العدل''، مما دفعها إلى الاستعانة بالقوات العمومية التي حضرت بكثافة بمختلف مراكز المملكة.



وأفادت الوزارة في بلاغها، أن المحتجين استعملوا ''العنف المادي في حق بعض رؤساء وأعضاء لجان الحراسة المشرفين على المراكز، مما ترتب عنه إصابات بدنية لبعض منهم، بالإضافة إلى عبارت السب والشتم في حقهم''.

وذكر البلاغ أن المنتمين للتنسيقية المذكورة قاموا أيضا بـ ''منع المترشحين الراغبين في اجتياز المباريات بالقوة أحيانا، وعبر تمزيق أوراق الامتحانات أحيانا أخرى''، كما لجأوا، حسب بلاغ الوزارة دائما، إلى '' العنف المادي في اقتحام أبواب قاعات ومدرجات مراكز المباريات واحتلالها والاستيلاء على كاميرات المراقبة..''.

وقال البلاغ إن الوزارة لم تجد من خيار سوى '' اللجوء إلى القوات العمومية حماية للأشخاص والممتلكات، وسعيا لضبط الأمن بالمراكز المعنية''.

وأوضح البلاغ أن الوزارة '' ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الملائمة في كل من تبث تورطه فيها''، مؤكدة أنها عاكفة حاليا على مراجعة المحاضر المنجزة من قبل لجن الحراسة بمختلف المراكز التي شهدت ما وصفته بـ ''الخروقات''.

واتهمت الوزارة بشكل مباشر الموظفين الحاصلين على دبلومات أو على شهادات جامعية المطالبين بالإدماج الفوري بالوقوف وراء تلك الاحتجاجات، رافضة الاستجابة لمطالبهم التي تصفها بغير المنطقية.





