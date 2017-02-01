 بعد أربعة أشهر..مشاورات ماراتونية وأخيرة لبن كيران لتشكيل الحكومة أو ''وضع السوارت'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

جديد ..الإنجاب أصبح ممكنا دون أنثى و بهذه الطريقة | منوعات

جديد ..الإنجاب أصبح ممكنا دون أنثى و بهذه الطريقة

موظفون بالعدل يهددون باللجوء إلى الإتحاد الأوروبي ضد الرميد | بوليتيك

موظفون بالعدل يهددون باللجوء إلى الإتحاد الأوروبي ضد الرميد

بعد أربعة أشهر..مشاورات ماراتونية وأخيرة لبن كيران لتشكيل الحكومة أو وضع السوارت | بوليتيك

بعد أربعة أشهر..مشاورات ماراتونية وأخيرة لبن كيران لتشكيل الحكومة أو ''وضع السوارت''

بالصورة.. ترامب يمنح للمغربة الفرصة للسفر إلى أمريكا دون تأشيرة..حقيقة أم إشاعة؟ | دولي

بالصورة.. ترامب يمنح للمغربة الفرصة للسفر إلى أمريكا دون تأشيرة..حقيقة أم إشاعة؟

في ليلة عيد الحب..حصل صاحبتو كتخونو و دار الروينة فعين الشق بالبيضاء | حوادث و حقوق

في ليلة عيد الحب..حصل صاحبتو كتخونو و دار الروينة فعين الشق بالبيضاء

صدق أو لاتصدق ...الإمارات تبني مدينة على المريخ | دولي

صدق أو لاتصدق ...الإمارات تبني مدينة على المريخ

حصري و بالصور..حركة المرور بين الرحمة والولفة بالبيضاء تتوقف وهذا هو السبب | مجتمع

حصري و بالصور..حركة المرور بين الرحمة والولفة بالبيضاء تتوقف وهذا هو السبب

عاجل: تفجير يهز البحرين و هذه حصيلة الضحايا | دولي

عاجل: تفجير يهز البحرين و هذه حصيلة الضحايا

غريب ..مغربي يتقدم بشكوى ضد تاجر مخدرات باعه نوعية رديئة من الكوكايين | مجتمع

غريب ..مغربي يتقدم بشكوى ضد تاجر مخدرات باعه نوعية رديئة من الكوكايين

رسالة إلى زعمائنا الحزبيين

بعد أربعة أشهر..مشاورات ماراتونية وأخيرة لبن كيران لتشكيل الحكومة أو ''وضع السوارت''

بتاريــخ : 15 فبراير 2017 / 12:45 بعد أربعة أشهر..مشاورات ماراتونية وأخيرة لبن كيران لتشكيل الحكومة أو وضع السوارت | بوليتيك
بعد أربعة أشهر..مشاورات ماراتونية وأخيرة لبن كيران لتشكيل الحكومة أو ''وضع السوارت''
كشق مصدر مقرب من رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران، أن اللقائين الذين عقدهما مع كل من امحند العنصر وعزيز أخنوش، لم يحرزا أي تقدم لتجاوز حالة البلوكاج الحكومي الذي عمر لأزيد من أربعة أشهر.

شوف تيفي

كشق مصدر مقرب من رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران، أن اللقائين الذين عقدهما مع كل من امحند العنصر وعزيز أخنوش، لم يحرزا أي تقدم لتجاوز حالة البلوكاج الحكومي الذي عمر لأزيد من أربعة أشهر.

وأفادت ذات المصادر، أن رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران، أسر لمقربين منه بأنه ينتظر فقط رد عزيز أخنوش وامحند العنصر على آخر عرض قدمه لهما قبل جلسة إنتخاب الإتحادي الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب، والمتمثل في تكوين تحالف حكومي يضم خمسة أحزاب سياسية، وهي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، والإتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، والتقدم والإشتراكية.

وأوضحت ذات المصادر، أن بن كيران لن يفرض جولة جديدة من المفاوضات من أجل تشكيل الحكومة، بل سينتظر ما ستسفر عنه بعض الوساطات التي تجري في سرية تامة وبعيدة عن الأضواء، تهدف بالأساس إلى تقريب الرؤى بين الفرقاء السياسيين المعنيين بمشاورات تشكيل الحكومة، عبر تأجيل مشاركة حزب الإتحاد الإشتراكي إلى أقرب تعديل حكومي مرتقب بعد سنة تقريبا من تشكيل الحكومة.

وأضافت ذات المصادر، أن بن كيران سيعود إلى ممارسة حياته العادية والإعتكاف ببيته بالرباط، في إنتظار عودة الملك محمد السادس من جولته الإفريقية إلى المغرب، حيث سيقدم بن كيران تقريرا مفصلا عن أهم المحطات والعقبات التي صادفته لتشكيل أغلبيىة حكومية.

ولم تستبعد ذات المصادر، عقد بن كيران لقاءات بين عزيز أخنوش وامحند العنصر حول تشكيل الحكومة، في الأيام المقبلة، وصفتها ذات المصادر بالحاسمة والأخيرة، حيث ستقرب بن كيران من البقاء في كرسي رئاسة الحكومة لولاية ثانية، أو ستبعده إلى المعارضة أو مغادرة تدبير الشأن العام وربما الحياة السياسية، على حد تعبير ذات المصادر، إن لم يتم منحه ولاية ثالثة على رأس حزب العدالة والتنمية.


إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المفاوضات المشاورات الحكومة بن كيران الملك شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

موظفون بالعدل يهددون باللجوء إلى الإتحاد الأوروبي ضد الرميد | بوليتيك

موظفون بالعدل يهددون باللجوء إلى الإتحاد الأوروبي ضد الرميد

إنفراد...بن كيران يجتمع بعمدة أكادير ورئيس بلدية إنزكان لمناقشة مشروع أكاديرلاند | بوليتيك

إنفراد...بن كيران يجتمع بعمدة أكادير ورئيس بلدية إنزكان لمناقشة مشروع ''أكاديرلاند''

وزارة الرميد تكشف حقيقة ارتشاء مستشار بمحكمة النقض | بوليتيك

وزارة الرميد تكشف حقيقة ارتشاء مستشار بمحكمة النقض

أخنوش يكشف مضامين اجتماعه مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي من أكادير | بوليتيك

أخنوش يكشف مضامين اجتماعه مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي من أكادير

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

9000 جندي لدعم الشرطة على أبواب كرنفال ريو | قنوات أخرى
منذ 3 ساعات

9000 جندي لدعم الشرطة على أبواب كرنفال ريو

مادورو يطالب أمريكا بالاعتذار علنا | قنوات أخرى

مادورو يطالب أمريكا بالاعتذار علنا

فاطمة الزهراء العروسي في يوم الحب..حبي الكبير هو الجمهور المغربي | بــووز

فاطمة الزهراء العروسي في يوم الحب..حبي الكبير هو الجمهور المغربي

نكتة اليوم..شوفو أشنو دار شاب فعيد الحب بغا يخطب بنت | نكتة اليوم

نكتة اليوم..شوفو أشنو دار شاب فعيد الحب بغا يخطب بنت

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

جديد ..الإنجاب أصبح ممكنا دون أنثى و بهذه الطريقة | منوعات
منذ 6 دقائق

جديد ..الإنجاب أصبح ممكنا دون أنثى و بهذه الطريقة

موظفون بالعدل يهددون باللجوء إلى الإتحاد الأوروبي ضد الرميد | بوليتيك

موظفون بالعدل يهددون باللجوء إلى الإتحاد الأوروبي ضد الرميد

بعد أربعة أشهر..مشاورات ماراتونية وأخيرة لبن كيران لتشكيل الحكومة أو وضع السوارت | بوليتيك

بعد أربعة أشهر..مشاورات ماراتونية وأخيرة لبن كيران لتشكيل الحكومة أو ''وضع السوارت''

بالصورة.. ترامب يمنح للمغربة الفرصة للسفر إلى أمريكا دون تأشيرة..حقيقة أم إشاعة؟ | دولي

بالصورة.. ترامب يمنح للمغربة الفرصة للسفر إلى أمريكا دون تأشيرة..حقيقة أم إشاعة؟

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.