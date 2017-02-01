بعد أربعة أشهر..مشاورات ماراتونية وأخيرة لبن كيران لتشكيل الحكومة أو ''وضع السوارت'' ﻿

كشق مصدر مقرب من رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران، أن اللقائين الذين عقدهما مع كل من امحند العنصر وعزيز أخنوش، لم يحرزا أي تقدم لتجاوز حالة البلوكاج الحكومي الذي عمر لأزيد من أربعة أشهر.

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كشق مصدر مقرب من رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران، أن اللقائين الذين عقدهما مع كل من امحند العنصر وعزيز أخنوش، لم يحرزا أي تقدم لتجاوز حالة البلوكاج الحكومي الذي عمر لأزيد من أربعة أشهر.

وأفادت ذات المصادر، أن رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران، أسر لمقربين منه بأنه ينتظر فقط رد عزيز أخنوش وامحند العنصر على آخر عرض قدمه لهما قبل جلسة إنتخاب الإتحادي الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب، والمتمثل في تكوين تحالف حكومي يضم خمسة أحزاب سياسية، وهي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، والإتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، والتقدم والإشتراكية.

وأوضحت ذات المصادر، أن بن كيران لن يفرض جولة جديدة من المفاوضات من أجل تشكيل الحكومة، بل سينتظر ما ستسفر عنه بعض الوساطات التي تجري في سرية تامة وبعيدة عن الأضواء، تهدف بالأساس إلى تقريب الرؤى بين الفرقاء السياسيين المعنيين بمشاورات تشكيل الحكومة، عبر تأجيل مشاركة حزب الإتحاد الإشتراكي إلى أقرب تعديل حكومي مرتقب بعد سنة تقريبا من تشكيل الحكومة.

وأضافت ذات المصادر، أن بن كيران سيعود إلى ممارسة حياته العادية والإعتكاف ببيته بالرباط، في إنتظار عودة الملك محمد السادس من جولته الإفريقية إلى المغرب، حيث سيقدم بن كيران تقريرا مفصلا عن أهم المحطات والعقبات التي صادفته لتشكيل أغلبيىة حكومية.

ولم تستبعد ذات المصادر، عقد بن كيران لقاءات بين عزيز أخنوش وامحند العنصر حول تشكيل الحكومة، في الأيام المقبلة، وصفتها ذات المصادر بالحاسمة والأخيرة، حيث ستقرب بن كيران من البقاء في كرسي رئاسة الحكومة لولاية ثانية، أو ستبعده إلى المعارضة أو مغادرة تدبير الشأن العام وربما الحياة السياسية، على حد تعبير ذات المصادر، إن لم يتم منحه ولاية ثالثة على رأس حزب العدالة والتنمية.





