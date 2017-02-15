بالصورة.. ترامب يمنح للمغربة الفرصة للسفر إلى أمريكا دون تأشيرة..حقيقة أم إشاعة؟ ﻿

نشر موقع أمريكي، إشاعة، أثارت جدلا واسعا بالعالم، تفيد بأن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، وقع أمرا جديدا يسمح بموجبه لمواطني العالم العربي ومن بينهم المغرب ودول شمال إفريقيا بالسفر إلى



"شوف تيفي"



نشر موقع أمريكي، إشاعة، أثارت جدلا واسعا بالعالم، تفيد بأن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، وقع أمرا جديدا يسمح بموجبه لمواطني العالم العربي ومن بينهم المغرب ودول شمال إفريقيا بالسفر إلى الولايات المتحدة دون تأشيرة، لكن مع منع 7 دول لم يتم ذكرها من الحصول على هذه الفرصة.

وأشار موقع "يو إس إيه راديو" إن الأمر الجديد الذي وقع عليه ترامب هو صادم وبمثابة تغيير في سياسة منح التأشيرات لمواطني دول العالم العربي المسافرين إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هذا القرار سيسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة لمدة أقصاها 180 يوما للسياحة أو لأغراض الأعمال فقط، في حين يتطلب البقاء أكثر من 180 يوما تأشيرة.

وأضاف الموقع ذاته المعروف عالميا بنشره للإشاعات أن ترامب قال إن هذا الإجراء المتخذ،جاء لتعزيز التجارة بين الولايات المتحدة والعالم العربي.