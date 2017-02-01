 في ليلة عيد الحب..حصل صاحبتو كتخونو و دار الروينة فعين الشق بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مقرقب شرمل راسو في خنيفرة..وها كيفاش شدوه البوليس | حوادث و حقوق

مقرقب شرمل راسو في خنيفرة..وها كيفاش شدوه البوليس

جديد ..الإنجاب أصبح ممكنا دون أنثى و بهذه الطريقة | منوعات

جديد ..الإنجاب أصبح ممكنا دون أنثى و بهذه الطريقة

موظفون بالعدل يهددون باللجوء إلى الإتحاد الأوروبي ضد الرميد | بوليتيك

موظفون بالعدل يهددون باللجوء إلى الإتحاد الأوروبي ضد الرميد

بعد أربعة أشهر..مشاورات ماراتونية وأخيرة لبن كيران لتشكيل الحكومة أو وضع السوارت | بوليتيك

بعد أربعة أشهر..مشاورات ماراتونية وأخيرة لبن كيران لتشكيل الحكومة أو ''وضع السوارت''

بالصورة.. ترامب يمنح للمغربة الفرصة للسفر إلى أمريكا دون تأشيرة..حقيقة أم إشاعة؟ | دولي

بالصورة.. ترامب يمنح للمغربة الفرصة للسفر إلى أمريكا دون تأشيرة..حقيقة أم إشاعة؟

في ليلة عيد الحب..حصل صاحبتو كتخونو و دار الروينة فعين الشق بالبيضاء | حوادث و حقوق

في ليلة عيد الحب..حصل صاحبتو كتخونو و دار الروينة فعين الشق بالبيضاء

صدق أو لاتصدق ...الإمارات تبني مدينة على المريخ | دولي

صدق أو لاتصدق ...الإمارات تبني مدينة على المريخ

حصري و بالصور..حركة المرور بين الرحمة والولفة بالبيضاء تتوقف وهذا هو السبب | مجتمع

حصري و بالصور..حركة المرور بين الرحمة والولفة بالبيضاء تتوقف وهذا هو السبب

عاجل: تفجير يهز البحرين و هذه حصيلة الضحايا | دولي

عاجل: تفجير يهز البحرين و هذه حصيلة الضحايا

رسالة إلى زعمائنا الحزبيين

في ليلة عيد الحب..حصل صاحبتو كتخونو و دار الروينة فعين الشق بالبيضاء

بتاريــخ : 15 فبراير 2017 / 12:29 في ليلة عيد الحب..حصل صاحبتو كتخونو و دار الروينة فعين الشق بالبيضاء | حوادث و حقوق
في ليلة عيد الحب..حصل صاحبتو كتخونو و دار الروينة فعين الشق بالبيضاء
علمت ''شوف تيفي'' أن سكان عين الشق بمدينة الدار البيضاء،عاشوا تزامنا مع ليلة عيد الحب،على وقع عربدة و فوضى أحدثها شاب كان مخمورا،بعدما ضبظ عشيقته مع شاب آخر.


شوف تيفي:م غ

علمت "شوف تيفي" أن سكان عين الشق بمدينة الدار البيضاء،عاشوا تزامنا مع ليلة عيد الحب،على وقع عربدة و فوضى أحدثها شاب كان مخمورا،بعدما ضبظ عشيقته مع شاب آخر.

و تعود تفاصيل الواقعة، عندما اعتدى الشاب على عشيقته التي كانت رفقة شاب آخر ،و بعد فرارها مع صديقها ،عمد الحبيب الذي يبلغ من العمر حوالي 23 سنة،على العربدة و إحداث فوضى ما أغضب سكان الحي الذين تدخلوا و أوقفوه عن أفعاله.


 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب عيد الحب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مقرقب شرمل راسو في خنيفرة..وها كيفاش شدوه البوليس | حوادث و حقوق

مقرقب شرمل راسو في خنيفرة..وها كيفاش شدوه البوليس

صادم..إماراتي غتاصب مغربية تقطع بها الحبل في الخلاء..وها كيفاش+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

صادم..إماراتي غتاصب مغربية تقطع بها الحبل في الخلاء..وها كيفاش+تفاصيل مثيرة

ضبط وحجز كمية مهمة من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة | حوادث و حقوق

ضبط وحجز كمية مهمة من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

خطير..شاب حصل ختو مع صاحبها في عيد الحب و هو يشرملها..وها كيفاش | حوادث و حقوق

خطير..شاب حصل ختو مع صاحبها في عيد الحب و هو يشرملها..وها كيفاش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

9000 جندي لدعم الشرطة على أبواب كرنفال ريو | قنوات أخرى
منذ 3 ساعات

9000 جندي لدعم الشرطة على أبواب كرنفال ريو

مادورو يطالب أمريكا بالاعتذار علنا | قنوات أخرى

مادورو يطالب أمريكا بالاعتذار علنا

فاطمة الزهراء العروسي في يوم الحب..حبي الكبير هو الجمهور المغربي | بــووز

فاطمة الزهراء العروسي في يوم الحب..حبي الكبير هو الجمهور المغربي

نكتة اليوم..شوفو أشنو دار شاب فعيد الحب بغا يخطب بنت | نكتة اليوم

نكتة اليوم..شوفو أشنو دار شاب فعيد الحب بغا يخطب بنت

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مقرقب شرمل راسو في خنيفرة..وها كيفاش شدوه البوليس | حوادث و حقوق
منذ 13 دقيقة

مقرقب شرمل راسو في خنيفرة..وها كيفاش شدوه البوليس

جديد ..الإنجاب أصبح ممكنا دون أنثى و بهذه الطريقة | منوعات

جديد ..الإنجاب أصبح ممكنا دون أنثى و بهذه الطريقة

موظفون بالعدل يهددون باللجوء إلى الإتحاد الأوروبي ضد الرميد | بوليتيك

موظفون بالعدل يهددون باللجوء إلى الإتحاد الأوروبي ضد الرميد

بعد أربعة أشهر..مشاورات ماراتونية وأخيرة لبن كيران لتشكيل الحكومة أو وضع السوارت | بوليتيك

بعد أربعة أشهر..مشاورات ماراتونية وأخيرة لبن كيران لتشكيل الحكومة أو ''وضع السوارت''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.