في ليلة عيد الحب..حصل صاحبتو كتخونو و دار الروينة فعين الشق بالبيضاء ﻿

شوف تيفي:م غ
علمت "شوف تيفي" أن سكان عين الشق بمدينة الدار البيضاء،عاشوا تزامنا مع ليلة عيد الحب،على وقع عربدة و فوضى أحدثها شاب كان مخمورا،بعدما ضبظ عشيقته مع شاب آخر.
و تعود تفاصيل الواقعة، عندما اعتدى الشاب على عشيقته التي كانت رفقة شاب آخر ،و بعد فرارها مع صديقها ،عمد الحبيب الذي يبلغ من العمر حوالي 23 سنة،على العربدة و إحداث فوضى ما أغضب سكان الحي الذين تدخلوا و أوقفوه عن أفعاله.
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