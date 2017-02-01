في ليلة عيد الحب..حصل صاحبتو كتخونو و دار الروينة فعين الشق بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن سكان عين الشق بمدينة الدار البيضاء،عاشوا تزامنا مع ليلة عيد الحب،على وقع عربدة و فوضى أحدثها شاب كان مخمورا،بعدما ضبظ عشيقته مع شاب آخر.



شوف تيفي:م غ

علمت "شوف تيفي" أن سكان عين الشق بمدينة الدار البيضاء،عاشوا تزامنا مع ليلة عيد الحب،على وقع عربدة و فوضى أحدثها شاب كان مخمورا،بعدما ضبظ عشيقته مع شاب آخر.

و تعود تفاصيل الواقعة، عندما اعتدى الشاب على عشيقته التي كانت رفقة شاب آخر ،و بعد فرارها مع صديقها ،عمد الحبيب الذي يبلغ من العمر حوالي 23 سنة،على العربدة و إحداث فوضى ما أغضب سكان الحي الذين تدخلوا و أوقفوه عن أفعاله.





