صدق أو لاتصدق ...الإمارات تبني مدينة على المريخ ﻿

أعلن محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، مشروع بلاده لدخول السباق العلمي العالمي لإيصال البشر للمريخ.

شوف تيفي.. وكالات

أعلن محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، مشروع بلاده لدخول السباق العلمي العالمي لإيصال البشر للمريخ.

وكشف بن راشد من خلال تغريدة على تويتر ، بالقول “كما تعودنا مع كل قمة مشروع ضخم، أعلنا اليوم مع أخي محمد بن زايد عن مشروع لدخول الإمارات السباق العلمي العالمي لإيصال البشر للمريخ”.

وأكد نائب رئيس الإمارات، أن “المشروع يطلق عليه اسم (المريخ 2117)، وسيبدأ وضع تصور متكامل لإنشاء مدينة مصغرة متكاملة على المريخ، بالتعاون مع المعاهد والمؤسسات الدولية المتخصصة”.

وتابع بن راشد: “لدينا رؤية وطنية للمئة عام المقبلة، لتطوير العلوم والتكنولوجيا وشغف المعرفة في أجيالنا، وهذا المشروع محرك رئيسي للرؤية”.

وكشف نائب رئيس الإمارات، عن بعض جوانب المشروع، حيث أكد أن مشروع “المريخ 2117” يتضمن برنامجا مكثفا لإعداد كوادر وطنية متخصصة في علوم الفضاء في الجامعات، وترسيخ شغف ريادة الفضاء في الأطفال.

وأوضح بن راشد، أن المشروع يسعى أيضًا لبناء فريق علماء إماراتي وتطوير تحالف علمي دولي لتسريع الخطوات البحثية لإيصال البشر للمريخ في العقود المقبلة.