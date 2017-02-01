 صدق أو لاتصدق ...الإمارات تبني مدينة على المريخ ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صدق أو لاتصدق ...الإمارات تبني مدينة على المريخ | دولي

صدق أو لاتصدق ...الإمارات تبني مدينة على المريخ

حصري و بالصور..حركة المرور بين الرحمة والولفة بالبيضاء تتوقف وهذا هو السبب | مجتمع

حصري و بالصور..حركة المرور بين الرحمة والولفة بالبيضاء تتوقف وهذا هو السبب

عاجل: تفجير يهز البحرين و هذه حصيلة الضحايا | دولي

عاجل: تفجير يهز البحرين و هذه حصيلة الضحايا

غريب ..مغربي يتقدم بشكوى ضد تاجر مخدرات باعه نوعية رديئة من الكوكايين | مجتمع

غريب ..مغربي يتقدم بشكوى ضد تاجر مخدرات باعه نوعية رديئة من الكوكايين

صادم..إماراتي غتاصب مغربية تقطع بها الحبل في الخلاء..وها كيفاش+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

صادم..إماراتي غتاصب مغربية تقطع بها الحبل في الخلاء..وها كيفاش+تفاصيل مثيرة

عاجل..مجزرة تهز الصين: الهجوم على مسلمين بالسكاكين وحصيلة القتلى جد ثقيلة | دولي

عاجل..مجزرة تهز الصين: الهجوم على مسلمين بالسكاكين وحصيلة القتلى جد ثقيلة

اعتماد ترسانة من التدابير والمقترحات التشريعية والتنظيمية قصد التصدي لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير | مجتمع

اعتماد ترسانة من التدابير والمقترحات التشريعية والتنظيمية قصد التصدي لأفعال الاستيلاء على

ضبط وحجز كمية مهمة من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة | حوادث و حقوق

ضبط وحجز كمية مهمة من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

مدير المؤسسة التعليمية التي تدرس بها التلميذة الراحلة هبة تقدم بشكاية إلى المصالح الأمنية بمكناس..وها علاش | مجتمع

مدير المؤسسة التعليمية التي تدرس بها التلميذة الراحلة هبة تقدم بشكاية إلى المصالح الأمنية

رسالة إلى زعمائنا الحزبيين

صدق أو لاتصدق ...الإمارات تبني مدينة على المريخ

بتاريــخ : 15 فبراير 2017 / 12:08 صدق أو لاتصدق ...الإمارات تبني مدينة على المريخ | دولي
صدق أو لاتصدق ...الإمارات تبني مدينة على المريخ
أعلن محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، مشروع بلاده لدخول السباق العلمي العالمي لإيصال البشر للمريخ.

 شوف تيفي.. وكالات

 

 

أعلن محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، مشروع بلاده لدخول السباق العلمي العالمي لإيصال البشر للمريخ.

وكشف بن راشد من خلال تغريدة على تويتر ، بالقول “كما تعودنا مع كل قمة مشروع ضخم، أعلنا اليوم مع أخي محمد بن زايد عن مشروع لدخول الإمارات السباق العلمي العالمي لإيصال البشر للمريخ”.

وأكد نائب رئيس الإمارات، أن “المشروع يطلق عليه اسم (المريخ 2117)، وسيبدأ وضع تصور متكامل لإنشاء مدينة مصغرة متكاملة على المريخ، بالتعاون مع المعاهد والمؤسسات الدولية المتخصصة”.

وتابع بن راشد: “لدينا رؤية وطنية للمئة عام المقبلة، لتطوير العلوم والتكنولوجيا وشغف المعرفة في أجيالنا، وهذا المشروع محرك رئيسي للرؤية”.

وكشف نائب رئيس الإمارات، عن بعض جوانب المشروع، حيث أكد أن مشروع “المريخ 2117” يتضمن برنامجا مكثفا لإعداد كوادر وطنية متخصصة في علوم الفضاء في الجامعات، وترسيخ شغف ريادة الفضاء في الأطفال.

وأوضح بن راشد، أن المشروع يسعى أيضًا لبناء فريق علماء إماراتي وتطوير تحالف علمي دولي لتسريع الخطوات البحثية لإيصال البشر للمريخ في العقود المقبلة.

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المشروع المريخ الإمارات الفضاء الجامعات شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل: تفجير يهز البحرين و هذه حصيلة الضحايا | دولي

عاجل: تفجير يهز البحرين و هذه حصيلة الضحايا

عاجل..مجزرة تهز الصين: الهجوم على مسلمين بالسكاكين وحصيلة القتلى جد ثقيلة | دولي

عاجل..مجزرة تهز الصين: الهجوم على مسلمين بالسكاكين وحصيلة القتلى جد ثقيلة

مقتل طالب جامعي يشعل فتيل الإحتجاجات بولاية تيزي وزو بالجزائر | دولي

مقتل طالب جامعي يشعل فتيل الإحتجاجات بولاية تيزي وزو بالجزائر

عاجل..اغتيال شقيق الزعيم الكوري كيم جونغ | دولي

عاجل..اغتيال شقيق الزعيم الكوري كيم جونغ

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

9000 جندي لدعم الشرطة على أبواب كرنفال ريو | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

9000 جندي لدعم الشرطة على أبواب كرنفال ريو

مادورو يطالب أمريكا بالاعتذار علنا | قنوات أخرى

مادورو يطالب أمريكا بالاعتذار علنا

فاطمة الزهراء العروسي في يوم الحب..حبي الكبير هو الجمهور المغربي | بــووز

فاطمة الزهراء العروسي في يوم الحب..حبي الكبير هو الجمهور المغربي

نكتة اليوم..شوفو أشنو دار شاب فعيد الحب بغا يخطب بنت | نكتة اليوم

نكتة اليوم..شوفو أشنو دار شاب فعيد الحب بغا يخطب بنت

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صدق أو لاتصدق ...الإمارات تبني مدينة على المريخ | دولي
منذ 16 دقيقة

صدق أو لاتصدق ...الإمارات تبني مدينة على المريخ

حصري و بالصور..حركة المرور بين الرحمة والولفة بالبيضاء تتوقف وهذا هو السبب | مجتمع

حصري و بالصور..حركة المرور بين الرحمة والولفة بالبيضاء تتوقف وهذا هو السبب

عاجل: تفجير يهز البحرين و هذه حصيلة الضحايا | دولي

عاجل: تفجير يهز البحرين و هذه حصيلة الضحايا

غريب ..مغربي يتقدم بشكوى ضد تاجر مخدرات باعه نوعية رديئة من الكوكايين | مجتمع

غريب ..مغربي يتقدم بشكوى ضد تاجر مخدرات باعه نوعية رديئة من الكوكايين

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.