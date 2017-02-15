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حصري و بالصور..حركة المرور بين الرحمة والولفة بالبيضاء تتوقف وهذا هو السبب

بتاريــخ : 15 فبراير 2017 / 12:03 حصري و بالصور..حركة المرور بين الرحمة والولفة بالبيضاء تتوقف وهذا هو السبب | مجتمع
حصري و بالصور..حركة المرور بين الرحمة والولفة بالبيضاء تتوقف وهذا هو السبب
تعطلت حركة المرور صباح اليوم الأربعاء لمدة فاقت الساعتين في الطريق الرابطة بين حي الرحمة وحي الألفة بمدينة الدار البيضاء مما خلق نوع من الاختناق المروري والفوضى تعطلت معه مصالح المواطنين وتأخر


شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

تعطلت حركة المرور صباح اليوم الأربعاء لمدة فاقت الساعتين في الطريق الرابطة بين حي الرحمة وحي الألفة بمدينة الدار البيضاء مما خلق نوع من الاختناق المروري والفوضى تعطلت معه مصالح المواطنين وتأخر عدد من الموظفين عن الالتحاق بمقرات عملهم.

وأكدت عدد من ساكنة حي الرحمة أن حركة المرور التي شهدت توقفا في حدود الساعة السابعة والنصف صباحا حولت الطريق المذكور إلى ساحة مفتوحة للفوضى وعدم احترام القانون، حيث عمد عدد من السائقين إلى سلك الطريق الغير المعبد والسير فوق الأرصفة الغير المعبدة من أجل تفادي الازدحام مما خلق نوع من الفوضى.

وأضافت المصادر أن الأوحال والاكتظاظ وسوء الحالة الطرقية التي يعيشها هذا المقطع الطرقي المؤدي الى الولفة قادم من الرحمة تجعل مصالح المواطنين تتوقف كل صباح.



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الأوحال الاكتظاظ حي الرحمة حي الولفة شوف تيفي

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