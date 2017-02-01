عاجل: تفجير يهز البحرين و هذه حصيلة الضحايا ﻿

أصيب رجل وزوجته بجروح في تفجير في سترة جنوب شرق المنامة وقع في خضم صدامات بين متظاهرين والشرطة شهدتها العاصمة البحرينية وقرى شيعية في الذكرى السادسة لاندلاع الاحتجاجات التي عمدت السلطات إلى قمعها.

شوف تيفي:وكالات



أصيب رجل وزوجته بجروح في تفجير في سترة جنوب شرق المنامة وقع في خضم صدامات بين متظاهرين والشرطة شهدتها العاصمة البحرينية وقرى شيعية في الذكرى السادسة لاندلاع الاحتجاجات التي عمدت السلطات إلى قمعها.

وقالت وزارة الداخلية في المملكة الخليجية في تغريدة على تويتر "تفجير ارهابي في سترة يسفر عن اصابة مواطنين (زوج وزوجته) بإصابات بسيطة، تصادف مرورهما بالموقع والجهات المختصة تباشر اجراءاتها".

ولم تحدد الوزارة طبيعية التفجير الذي وقع في وقت متاخر مساء الثلاثاء، لكنها ارفقت التغريدة بصورة لسيارة رباعية الدفع متضررة مركونة في احد الشوارع الخالية.

وبحسب شهود عيان، استهدف التفجير دورية للشرطة في المنطقة التي شهدت صدامات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين شيعة طوال يوم الثلاثاء.

وكان عشرات المتظاهرين من رجال ونساء نزلوا الى شوارع المنامة وقرى شيعية محيطة بها وفق ما ذكر شهود الثلاثاء، في الذكرى السادسة لاندلاع الاحتجاجات التي انطلقت في 14 شباط/فبراير 2011 وتعرضت للقمع على ايدي السلطات.



