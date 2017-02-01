 غريب ..مغربي يتقدم بشكوى ضد تاجر مخدرات باعه نوعية رديئة من الكوكايين ﻿
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غريب ..مغربي يتقدم بشكوى ضد تاجر مخدرات باعه نوعية رديئة من الكوكايين

بتاريــخ : 15 فبراير 2017 / 11:03 غريب ..مغربي يتقدم بشكوى ضد تاجر مخدرات باعه نوعية رديئة من الكوكايين | مجتمع
غريب ..مغربي يتقدم بشكوى ضد تاجر مخدرات باعه نوعية رديئة من الكوكايين
لم يصدق عددٌ من رجال الشرطة في إسبانيا ما سمعوه من مواطن مغربي، حين قدم إليهم ليقدِّم شكوى ضد تاجر مخدرات، باع له كمية من الكوكايين ''بنوعية رديئة''.

شوف تيفي
وكالات


لم يصدق عددٌ من رجال الشرطة في إسبانيا ما سمعوه من مواطن مغربي، حين قدم إليهم ليقدِّم شكوى ضد تاجر مخدرات، باع له كمية من الكوكايين "بنوعية رديئة".

المواطن المغربي البالغ من العمر 44 عاماً، أوضح أن الصفقة محل الشكوى تمت في حانة بحي الريال في مدينة مليلية، في 8 فبراير 2017، إذ اشترى الكوكايين من ابن صاحب الحانة،الذي يناهز عمره 33 عاماً، وأنه طويل القامة، وملتح وأصلع حسب مواقع إعلامية إسبانية، حيث يجزم المغربي بأن غرام الكوكايين الذي اشتراه تسبب له في "مشاكل صحية".


وفي ردها على استفسار من وكالة "يوروبا برس"، أكدت مصادر الشرطة تلقيها الشكوى بالفعل، وأشاروا أيضاً إلى أنهم في ضوء تلك المعلومات تم فتح تحقيق في الموضوع، وفي حالة تأكد هذه الوقائع سوف يتابع الشخص البائع بتهمة اقتراف جريمة الإضرار بالصحة العامة، أما المشتري فقد يعاقب إذا تبين أنه استهلك المخدرات في مكان عام.


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الشرطة إسبانيا مليلية الكوكايين المغرب الشكوى شوف تيفي

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