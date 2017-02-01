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عاجل..مجزرة تهز الصين: الهجوم على مسلمين بالسكاكين وحصيلة القتلى جد ثقيلة

بتاريــخ : 15 فبراير 2017 / 10:34 عاجل..مجزرة تهز الصين: الهجوم على مسلمين بالسكاكين وحصيلة القتلى جد ثقيلة | دولي
عاجل..مجزرة تهز الصين: الهجوم على مسلمين بالسكاكين وحصيلة القتلى جد ثقيلة
لقي ثمانية أشخاص مسلمين مصرعهم وأصيب خمسة آخرون في هجوم عنيف في إقليم شينجيانغ ذاتي الحكم لقومية اليوغورذات الغالبية المسلمة في شمال غربي الصين،وذلك حسب ما كشفت عنه مجموعة من الوكالات الإخبارية.

"شوف تيفي"

 

لقي ثمانية أشخاص مسلمين مصرعهم وأصيب خمسة آخرون في هجوم عنيف في إقليم شينجيانغ ذاتي الحكم لقومية اليوغورذات الغالبية المسلمة في شمال غربي الصين،وذلك حسب ما كشفت عنه مجموعة من الوكالات الإخبارية.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الحكومة المحلية في مدينة هوتان بالإقليم، قالت اليوم الأربعاء إن ثلاثة أشخاص يحملون السكاكين هاجموا وطعنوا عدة مواطنين في منطقة بيشان مساء أمس مما استدعى تدخل الشرطة التي أطلقت عليهم النار وأدى إلى مصرعهم.

وأوضحت ذات المصادر بأن صحيفة "ساوث تشاينا مورننج بوست" أفادت بأن المهاجمين أصابوا عشرة أشخاص تم نقلهم فورا إلى المستشفى الذي أعلن وفاة خمسة منهم وقال إن الخمسة الآخرين مازالوا يتلقون العلاج من جراحهم.

 

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