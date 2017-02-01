ضبط وحجز كمية مهمة من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة ﻿

تمكنت عناصر الجمارك، أمس الثلاثاء، بمعبر باب سبتة، من ضبط وحجز 5 كلغ من مخدر الشيرا كانت بحوزة مواطن مغربي.

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت عناصر الجمارك، أمس الثلاثاء، بمعبر باب سبتة، من ضبط وحجز 5 كلغ من مخدر الشيرا كانت بحوزة مواطن مغربي.

وعلم لدى مصدر جمركي، أنه تم خلال عملية مراقبة روتينية مشتركة بين عناصر الجمارك والأمن، إلقاء القبض على مواطن مغربي حاول تهريب المخدرات، التي كانت مخبأة بعناية في ملابسه، إلى مدينة سبتة المحتلة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تمت إحالة الضنين على الشرطة القضائية الولائية لتطوان لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة قبل إحالته على العدالة المختصة.