 ضبط وحجز كمية مهمة من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ضبط وحجز كمية مهمة من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة | حوادث و حقوق

ضبط وحجز كمية مهمة من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

مدير المؤسسة التعليمية التي تدرس بها التلميذة الراحلة هبة تقدم بشكاية إلى المصالح الأمنية بمكناس..وها علاش | مجتمع

مدير المؤسسة التعليمية التي تدرس بها التلميذة الراحلة هبة تقدم بشكاية إلى المصالح الأمنية

بالصور..كلمات مؤثرة من هشام بهلول لزوجته بمناسبة عيد الحب من قلب المستشفى التي يرقد بها+صورة | ثقافة و فنون

بالصور..كلمات مؤثرة من هشام بهلول لزوجته بمناسبة عيد الحب من قلب المستشفى التي يرقد بها+صورة

خطير..شاب حصل ختو مع صاحبها في عيد الحب و هو يشرملها..وها كيفاش | حوادث و حقوق

خطير..شاب حصل ختو مع صاحبها في عيد الحب و هو يشرملها..وها كيفاش

بالفيديو والصور..قصة حب من عالم آخر: مريكانية زوينة كتبغي مغربي وترامب حرمهم من بعضياتهم..وهذه هي التفاصيل | مجتمع

بالفيديو والصور..قصة حب من عالم آخر: مريكانية زوينة كتبغي مغربي وترامب حرمهم من بعضياتهم..وهذه هي

فيديو جد خطير..شوفو لص شدوه صحاب الطاكسيات في طنجة سلخوه مزيان..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..شوفو لص شدوه صحاب الطاكسيات في طنجة سلخوه مزيان..وهذه هي التفاصيل

تفكيك شبكة للهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر بإسبانيا بتعاون مع المغرب..وهذه هي التفاصيل | مجتمع

تفكيك شبكة للهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر بإسبانيا بتعاون مع المغرب..وهذه هي التفاصيل

بالفيديو..أمير علي يتذكر ابنته وجمهوره في عيد الحب وها كيفاش | ثقافة و فنون

بالفيديو..أمير علي يتذكر ابنته وجمهوره في عيد الحب وها كيفاش

ساكنة منطقة الشياحنة بالصخيرات تتهم إمام مسجد بالنصب و الشعوذة وتطالب بإبعاده | حوادث و حقوق

ساكنة منطقة الشياحنة بالصخيرات تتهم إمام مسجد بالنصب و الشعوذة وتطالب بإبعاده

رسالة إلى زعمائنا الحزبيين

ضبط وحجز كمية مهمة من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

بتاريــخ : 15 فبراير 2017 / 07:00 ضبط وحجز كمية مهمة من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة | حوادث و حقوق
ضبط وحجز كمية مهمة من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة
تمكنت عناصر الجمارك، أمس الثلاثاء، بمعبر باب سبتة، من ضبط وحجز 5 كلغ من مخدر الشيرا كانت بحوزة مواطن مغربي.

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت عناصر الجمارك، أمس الثلاثاء، بمعبر باب سبتة، من ضبط وحجز 5 كلغ من مخدر الشيرا كانت بحوزة مواطن مغربي.

وعلم لدى مصدر جمركي، أنه تم خلال عملية مراقبة روتينية مشتركة بين عناصر الجمارك والأمن، إلقاء القبض على مواطن مغربي حاول تهريب المخدرات، التي كانت مخبأة بعناية في ملابسه، إلى مدينة سبتة المحتلة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تمت إحالة الضنين على الشرطة القضائية الولائية لتطوان لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة قبل إحالته على العدالة المختصة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي باب سبتة الجمارك مخدر الشيرا النيابة العامة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خطير..شاب حصل ختو مع صاحبها في عيد الحب و هو يشرملها..وها كيفاش | حوادث و حقوق

خطير..شاب حصل ختو مع صاحبها في عيد الحب و هو يشرملها..وها كيفاش

فيديو جد خطير..شوفو لص شدوه صحاب الطاكسيات في طنجة سلخوه مزيان..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..شوفو لص شدوه صحاب الطاكسيات في طنجة سلخوه مزيان..وهذه هي التفاصيل

ساكنة منطقة الشياحنة بالصخيرات تتهم إمام مسجد بالنصب و الشعوذة وتطالب بإبعاده | حوادث و حقوق

ساكنة منطقة الشياحنة بالصخيرات تتهم إمام مسجد بالنصب و الشعوذة وتطالب بإبعاده

صادم..شوفو شحال من واحد شدوه البوليس بمدينة تطوان في شهر واحد | حوادث و حقوق

صادم..شوفو شحال من واحد شدوه البوليس بمدينة تطوان في شهر واحد

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فاطمة الزهراء العروسي في يوم الحب..حبي الكبير هو الجمهور المغربي | بــووز
منذ 32 دقيقة

فاطمة الزهراء العروسي في يوم الحب..حبي الكبير هو الجمهور المغربي

نكتة اليوم..شوفو أشنو دار شاب فعيد الحب بغا يخطب بنت | نكتة اليوم

نكتة اليوم..شوفو أشنو دار شاب فعيد الحب بغا يخطب بنت

محطة جوية جديدة بمطار مراكش الدولي هذه كلفتها | خارج البلاطو

محطة جوية جديدة بمطار مراكش الدولي هذه كلفتها

أزيد من 6 ألاف سيارة أجرة جديدة تجوب شوارع الدار البيضاء | قنوات أخرى

أزيد من 6 ألاف سيارة أجرة جديدة تجوب شوارع الدار البيضاء

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

ضبط وحجز كمية مهمة من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة | حوادث و حقوق
منذ 19 دقيقة

ضبط وحجز كمية مهمة من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

مدير المؤسسة التعليمية التي تدرس بها التلميذة الراحلة هبة تقدم بشكاية إلى المصالح الأمنية بمكناس..وها علاش | مجتمع

مدير المؤسسة التعليمية التي تدرس بها التلميذة الراحلة هبة تقدم بشكاية إلى المصالح الأمنية

بالصور..كلمات مؤثرة من هشام بهلول لزوجته بمناسبة عيد الحب من قلب المستشفى التي يرقد بها+صورة | ثقافة و فنون

بالصور..كلمات مؤثرة من هشام بهلول لزوجته بمناسبة عيد الحب من قلب المستشفى التي يرقد بها+صورة

خطير..شاب حصل ختو مع صاحبها في عيد الحب و هو يشرملها..وها كيفاش | حوادث و حقوق

خطير..شاب حصل ختو مع صاحبها في عيد الحب و هو يشرملها..وها كيفاش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.