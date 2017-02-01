مدير المؤسسة التعليمية التي تدرس بها التلميذة الراحلة هبة تقدم بشكاية إلى المصالح الأمنية بمكناس..وها علاش ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن مدير مؤسسة الأزهر الابتدائية بمكناس، تقدم يوم الثلاثاء،بشكاية للمصالح الأمنية، أفاد من خلالها بأنه تعرض للاعتداء خلال الوقفة الاحتجاجية التضامنية مع التلميذة الراحلة هبة التي

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن مدير مؤسسة الأزهر الابتدائية بمكناس، تقدم يوم الثلاثاء،بشكاية للمصالح الأمنية، أفاد من خلالها بأنه تعرض للاعتداء خلال الوقفة الاحتجاجية التضامنية مع التلميذة الراحلة هبة التي تم تنظيمها أمام باب المؤسسة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المصالح الأمنية، استدعت محمد والد الراحلة هبة واستمعت إليه بخصوص التهم الموجهة له حول الاعتداء على المدير.

وكان محمد قد أكد لـ "شوف تيفي" في اتصال معه دقائق قبل الاستماع إليه بأنه لم يعتدي على المدير، موضحا بأن هذا الأخير، يحاول تلفيق التهم إليه وللمشاركين في الوقفة.