بالصور..كلمات مؤثرة من هشام بهلول لزوجته بمناسبة عيد الحب من قلب المستشفى التي يرقد بها+صورة ﻿

نشر قبل قليل من يومه الثلاثاء، الفنان هشام بهلول على حسابه بالفايسبوك، رسالة مؤثرة لزوجته بمناسبة عيد الحب، أكد من خلالها بأن قلبه معها بالرغم من تواجده بالمستشفى التي يرقد بها مند مدة.

"شوف تيفي"

نشر الفنان هشام بهلول على حسابه بالفايسبوك، رسالة مؤثرة لزوجته بمناسبة عيد الحب، أكد من خلالها بأن قلبه معها بالرغم من تواجده بالمستشفى التي يرقد بها مند مدة.

وكتب هشام بهلول في تدوينته " إنك معي حبيبتي في أيام مرضي بالمستشفى وبإصرار منك، تاركة عملك، لتكوني مؤنستي وطبيبةً لنفسيتي، لو كنت بالخارج لأهديتك شيئا تعبيرا عن حبي لك، لكن لا عليك فالقادم أحلى وكل عام إن شاء الله وأنت عمر وأنت حبيبتي".

وتفاعل عشاق بهلول مع التدونية، حيت استغل الجميع الفرصة ليتمنى له الشفاء العاجل حتى يعود لأسرته الصغيرة والكبيرة في صحة جيدة.