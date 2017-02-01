خطير..شاب حصل ختو مع صاحبها في عيد الحب و هو يشرملها..وها كيفاش ﻿

تحولت فرحة فتاة وحبيبها بعيد الحب، بالجارة الجزائر وبالتحديد بمدينة قسنطينة إلى فاجعة حقيقة، بطلها شقيق الفتاة الذي أقدم على عمل إجرامي لا يصدق.

"شوف تيفي"

تحولت فرحة فتاة وحبيبها بعيد الحب، بالجارة الجزائر وبالتحديد بمدينة قسنطينة إلى فاجعة حقيقة، بطلها شقيق الفتاة الذي أقدم على عمل إجرامي لا يصدق.

وحسب ما كشفت عنه العديد من الصفحات الفايسبوكية الجزائرية اليوم الثلاثاء، فإن شابا ضبط شقيقته رفقة حبيبها، فقام بشرملتها في الشارع العام.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الشرطة، قامت باعتقال الشاب وحبيب شقيقته، في حين تم نقل هذه الأخيرة للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.