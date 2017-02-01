بالفيديو والصور..قصة حب من عالم آخر: مريكانية زوينة كتبغي مغربي وترامب حرمهم من بعضياتهم..وهذه هي التفاصيل ﻿

نشر موقع ''cnn '' اليوم الثلاثاء، بمناسبة عيد الحب، حكاية واقعية لقصة حب بين شابة أمريكية وشاب مغربي، حرما من بعضهما بسبب قانون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بالهجرة.

"شوف تيفي"

نشر موقع "cnn " اليوم الثلاثاء، بمناسبة عيد الحب، حكاية واقعية لقصة حب بين شابة أمريكية وشاب مغربي، حرما من بعضهما بسبب قانون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بالهجرة.

وأوضح الموقع في نسخته الإنجليزية بأن المغربي المدعو "اليسامي" والبالغ من العمر 25 سنة، التقى بحبيبته الأمريكية المدعوة كارلي هاريس خلال تواجده باليونان سنة 2015 خلال محاولته الوصل إلى وسط أوروبا، وتطورت العلاقة بينهما وتحولت إلى قصة حب.

وأضاف المصدر ذاته بأن الشاب المغربي هو جامعي وقد عجز عن الحصول على فرصة عمل بالمغرب، ولهذا سافر إلى اليونان ثم التقى بحبيبته الأمريكية التي كانت تعمل ضمن جمعية متخصصة في رعاية اللاجئين.

وأكد ذات المصدر بأن المغربي قرر العودة إلى بلاده، واختار التواصل مع حبيبته الأمريكية بواسطة الفايسبوك لتتطور العلاقة بينهما، وهو الأمر الذي جعله يأمل في الحصول على تأشيرة للسفر إليها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكن القانون الجديد بخصوص الهجرة قد يمنعه من تحقيق حلمه.