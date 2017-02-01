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فيديو جد خطير..شوفو لص شدوه صحاب الطاكسيات في طنجة سلخوه مزيان..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 15 فبراير 2017 / 06:03 فيديو جد خطير..شوفو لص شدوه صحاب الطاكسيات في طنجة سلخوه مزيان..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
فيديو جد خطير..شوفو لص شدوه صحاب الطاكسيات في طنجة سلخوه مزيان..وهذه هي التفاصيل
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، ظهر خلاله مجموعة من المواطنين، خلال محاصرتهم لشخص قيل بأنه لص.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، ظهر خلاله مجموعة من المواطنين، خلال محاصرتهم لشخص قيل بأنه لص.

وحسب ناشري هذا الفيديو فإن تفاصيله، وقعت بمدينة طنجة، حيث حاصر أصحاب سيارة أجرة، شخصا قيل بأنه لص أقدم على سرقتهم.

وأوضح ناشرو الفيديو، كذلك بأن ضحايا المشتبه فيه بلغ 40 شخصا، وقد قاموا بتسليمه للمصالح الأمنية.

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