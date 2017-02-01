تفكيك شبكة للهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر بإسبانيا بتعاون مع المغرب..وهذه هي التفاصيل ﻿

في جديد قضية الاتجار في البشر بإسبانيا والتي كانت ''شوف تيفي'' قد كشفت عن خيوطها الأولى قبل أسابيع، أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عن تفكيك ''واحدة من أهم شبكات الهجرة غير الشرعية

"شوف تيفي"+"و م ع"

في جديد قضية الاتجار في البشر بإسبانيا والتي كانت "شوف تيفي" قد كشفت عن خيوطها الأولى قبل أسابيع، أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عن تفكيك "واحدة من أهم شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر"، وذلك في إطار عملية جرت بتعاون مع السلطات المغربية.

وأوضح بلاغ للمصدر ذاته أن هذه العملية تمت على مرحلتين، جرت الأولى فوق التراب الإسباني وأسفرت عن "توقيف سبعة نيجيريين من أفراد هذه العصابة المتخصصة، أيضا، في الاستغلال الجنسي للنساء من نفس الجنسية".

وأضاف أن المعلومات التي تم الحصول عليها قادت قوات الأمن إلى ثلاثة نيجيريين آخرين، مشيرا إلى أن الشرطة تمكنت من جمع الأدلة اللازمة لإثبات أنهم يديرون هذه الشبكة للهجرة غير الشرعية التي تنشط منذ سنة 2008.

وذكرت الشرطة الإسبانية أن التحقيق، الذي مكن من تفكيك هذه الشبكة الإجرامية في 2015، انطلق إثر العثور إلى إحدى ضحاياها (16 سنة)، مشيرة إلى أن ضحايا هذه العصابة كانوا يخضعون لظروف قاسية للغاية.

وبحسب المصدر ذاته، فإن هذه العملية الكبيرة مكنت من تفكيك "شبكة مسؤولة عن الغالبية العظمى من عمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر المضيق في السنوات الأخيرة".