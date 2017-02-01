بالفيديو..أمير علي يتذكر ابنته وجمهوره في عيد الحب وها كيفاش ﻿

في إطار عيد الحب الذي يصادف يوم 14 فبراير من كل سنة، يحرص مجموعة من المشاهير على تجديد حبهم لجمهورهم وأسرهم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تعتبر الطريق الأقرب للجميع.

شوف تيفي:

في إطار عيد الحب الذي يصادف يوم 14 فبراير من كل سنة، يحرص مجموعة من المشاهير على تجديد حبهم لجمهورهم وأسرهم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تعتبر الطريق الأقرب للجميع.

ومن بين هؤلاء عايد مجموعة من المشاهير عيد الحب، ونشروا صورا تخلد لهذا الإحساس الخالد، سواء مع الجمهور أو الزوجات أو الأمهات، ولأن الفنان أمير علي يتواجد حاليا بأمريكا في رحلة عمل خاصة، عايد جمهوره عبر تسجيل فيديو يعبر لهم من خلاله عن حبه العميق لجمهوره، ولابنته ليليا ولوالدته عبر عزف مقطوعة موسيقية رومانسية شهيرة.

جدير بالذكر أن التذمر من الوضع الفني في المغرب جعل أمير علي يعيد إحياء فكرة الهجرة مرة أخرى، حيث هاجر إلى أمريكا قبل شهرين، وكان آخر ظهور له عبر برنامج "قهيوة مع الأحباب" على قناة شوف تيفي.