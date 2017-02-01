 بالفيديو..أمير علي يتذكر ابنته وجمهوره في عيد الحب وها كيفاش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ساكنة منطقة الشياحنة بالصخيرات تتهم إمام مسجد بالنصب و الشعوذة وتطالب بإبعاده | حوادث و حقوق

ساكنة منطقة الشياحنة بالصخيرات تتهم إمام مسجد بالنصب و الشعوذة وتطالب بإبعاده

إنفراد...بن كيران يجتمع بعمدة أكادير ورئيس بلدية إنزكان لمناقشة مشروع أكاديرلاند | بوليتيك

إنفراد...بن كيران يجتمع بعمدة أكادير ورئيس بلدية إنزكان لمناقشة مشروع ''أكاديرلاند''

مثير..الروينة وقعات في طيارة: مغربية حصلات راجلها السعودي مع مغربية أخرى..وها شنو وقع | مجتمع

مثير..الروينة وقعات في طيارة: مغربية حصلات راجلها السعودي مع مغربية أخرى..وها شنو وقع

شاب قام بإهداء سيارة لحبيبته بمناسبة عيد الحب والبنات جاتهم الغيرة+صورة | منوعات

شاب قام بإهداء سيارة لحبيبته بمناسبة عيد الحب والبنات جاتهم الغيرة+صورة

صادم..شوفو شحال من واحد شدوه البوليس بمدينة تطوان في شهر واحد | حوادث و حقوق

صادم..شوفو شحال من واحد شدوه البوليس بمدينة تطوان في شهر واحد

مثير..إعادة إنتاج هاتف قديم معروف عند المغاربة وها شحال السعر ديالو | نت 2.0

مثير..إعادة إنتاج هاتف قديم معروف عند المغاربة وها شحال السعر ديالو

مثير..هذا هو الكوبل الشهير الذي خطف الأضواء يوم عيد الحب | منوعات

مثير..هذا هو الكوبل الشهير الذي خطف الأضواء يوم عيد الحب

وزارة الرميد تكشف حقيقة ارتشاء مستشار بمحكمة النقض | بوليتيك

وزارة الرميد تكشف حقيقة ارتشاء مستشار بمحكمة النقض

و من الحب ما قتل :فيديو جد خطير في يوم عيد الحب:المثلي المغربي هيثم مستور يحاول الانتحار وينقل وقائع العملية على المباشر بالفايسبوك | حوادث و حقوق

و من الحب ما قتل :فيديو جد خطير في يوم عيد الحب:المثلي المغربي هيثم مستور يحاول الانتحار وينقل

رسالة إلى زعمائنا الحزبيين

بالفيديو..أمير علي يتذكر ابنته وجمهوره في عيد الحب وها كيفاش

بتاريــخ : 15 فبراير 2017 / 03:27 بالفيديو..أمير علي يتذكر ابنته وجمهوره في عيد الحب وها كيفاش | ثقافة و فنون
بالفيديو..أمير علي يتذكر ابنته وجمهوره في عيد الحب وها كيفاش
في إطار عيد الحب الذي يصادف يوم 14 فبراير من كل سنة، يحرص مجموعة من المشاهير على تجديد حبهم لجمهورهم وأسرهم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تعتبر الطريق الأقرب للجميع.

شوف تيفي:

في إطار عيد الحب الذي يصادف يوم 14 فبراير من كل سنة، يحرص مجموعة من المشاهير على تجديد حبهم لجمهورهم وأسرهم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تعتبر الطريق الأقرب للجميع.

ومن بين هؤلاء عايد مجموعة من المشاهير عيد الحب، ونشروا صورا تخلد لهذا الإحساس الخالد، سواء مع الجمهور أو الزوجات أو الأمهات، ولأن الفنان أمير علي يتواجد حاليا بأمريكا في رحلة عمل خاصة، عايد جمهوره عبر تسجيل فيديو يعبر لهم من خلاله عن حبه العميق لجمهوره، ولابنته ليليا ولوالدته عبر عزف مقطوعة موسيقية رومانسية شهيرة.

جدير بالذكر أن التذمر من الوضع الفني في المغرب جعل أمير علي يعيد إحياء فكرة الهجرة مرة أخرى، حيث هاجر إلى أمريكا قبل شهرين، وكان آخر ظهور له عبر برنامج "قهيوة مع الأحباب" على قناة شوف تيفي.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

أميرعلي مشاهير عيدالحب أمريكا فن موسيقى المغرب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

كاظم الساهر ووائل كفوري يغنيان على منصات الدار البيضاء بفيستيفال كازا ميوزيك | ثقافة و فنون

كاظم الساهر ووائل كفوري يغنيان على منصات الدار البيضاء بفيستيفال ''كازا ميوزيك''

عاجل وبالفيديو والصور.. مقتل زوج فنانة معروفة بطريقة جد بشعة..وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

عاجل وبالفيديو والصور.. مقتل زوج فنانة معروفة بطريقة جد بشعة..وهذه هي التفاصيل

عاجل:اعتقال ابن فنان مشهور وهاشنو دار | ثقافة و فنون

عاجل:اعتقال ابن فنان مشهور وهاشنو دار

مومو يشعل الفايسبوك بصور مثيرة ومخلة بالحياء في عيد الحب | ثقافة و فنون

مومو يشعل ''الفايسبوك'' بصور مثيرة ومخلة بالحياء في عيد الحب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نكتة اليوم..شوفو أشنو دار شاب فعيد الحب بغا يخطب بنت | نكتة اليوم
منذ 10 دقائق

نكتة اليوم..شوفو أشنو دار شاب فعيد الحب بغا يخطب بنت

محطة جوية جديدة بمطار مراكش الدولي هذه كلفتها | خارج البلاطو

محطة جوية جديدة بمطار مراكش الدولي هذه كلفتها

أزيد من 6 ألاف سيارة أجرة جديدة تجوب شوارع الدار البيضاء | قنوات أخرى

أزيد من 6 ألاف سيارة أجرة جديدة تجوب شوارع الدار البيضاء

الحصاد اليومي : مدير مؤسسة تعليمية بمكناس يكشف تفاصيل جديدة بخصوص قضية التلميذة هبة | حصاد اليوم

الحصاد اليومي : مدير مؤسسة تعليمية بمكناس يكشف تفاصيل جديدة بخصوص قضية التلميذة هبة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..أمير علي يتذكر ابنته وجمهوره في عيد الحب وها كيفاش | ثقافة و فنون
منذ 2 دقائق

بالفيديو..أمير علي يتذكر ابنته وجمهوره في عيد الحب وها كيفاش

ساكنة منطقة الشياحنة بالصخيرات تتهم إمام مسجد بالنصب و الشعوذة وتطالب بإبعاده | حوادث و حقوق

ساكنة منطقة الشياحنة بالصخيرات تتهم إمام مسجد بالنصب و الشعوذة وتطالب بإبعاده

إنفراد...بن كيران يجتمع بعمدة أكادير ورئيس بلدية إنزكان لمناقشة مشروع أكاديرلاند | بوليتيك

إنفراد...بن كيران يجتمع بعمدة أكادير ورئيس بلدية إنزكان لمناقشة مشروع ''أكاديرلاند''

مثير..الروينة وقعات في طيارة: مغربية حصلات راجلها السعودي مع مغربية أخرى..وها شنو وقع | مجتمع

مثير..الروينة وقعات في طيارة: مغربية حصلات راجلها السعودي مع مغربية أخرى..وها شنو وقع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.