 ساكنة منطقة الشياحنة بالصخيرات تتهم إمام مسجد بالنصب و الشعوذة وتطالب بإبعاده ﻿
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ساكنة منطقة الشياحنة بالصخيرات تتهم إمام مسجد بالنصب و الشعوذة وتطالب بإبعاده

بتاريــخ : 15 فبراير 2017 / 03:20 ساكنة منطقة الشياحنة بالصخيرات تتهم إمام مسجد بالنصب و الشعوذة وتطالب بإبعاده | حوادث و حقوق
ساكنة منطقة الشياحنة بالصخيرات تتهم إمام مسجد بالنصب و الشعوذة وتطالب بإبعاده
طالبت ساكنة منطقة الشياحنة بالصخيرات في شكاية، موقعة من الساكنة، تتوفر''شوف تيفي'' على نسخة منها، من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وجهات أخرى، بالتدخل العاجل لوضع حد لما يقوم به فقيه وإمام مسجد

شوف تيفي:

طالبت ساكنة منطقة الشياحنة بالصخيرات في شكاية، موقعة من الساكنة، تتوفر"شوف تيفي" على نسخة منها، من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وجهات أخرى، بالتدخل العاجل لوضع حد لما يقوم به فقيه وإمام مسجد الشياحنة من تجاوزات خطيرة للمجال الديني وخروجا عما هو مألوف عن إمامة المساجد.

إذ أن الفقيه، حسب نفس الشكاية، يقوم بأعمال النصب والشعوذة على بعض المرضى تحت ذريعة أنه قادر على شفائهم، مقابل أموال يسلمونها إليه بالإضافة إلى نعته لبعض الساكنة بالشياطين أمام الملأ.
هذا وسبق للساكنة المذكورة أن قامت برفع دعوى قضائية في الموضوع، ضد الفقيه "د ق" حول نشره للفتنة بين الساكنة عن طريق السب والشتم، وقيامه بجمع الأموال بنفسه، متحديا "جماعة" الدوار، كما أنه كثير التغيب عن إمامة المصلين بالمسجد، خاصة صلاتي المغرب والعشاء.

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شوف تيفي المغرب فقيه المغرب و العشاء

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