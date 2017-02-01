إنفراد...بن كيران يجتمع بعمدة أكادير ورئيس بلدية إنزكان لمناقشة مشروع ''أكاديرلاند'' ﻿

طبقا لمقال سابق ''لشوف تيفي'' حول وجود ترتيبات تجري لعرض ملف المشروع السياحي المتوقف ''أكادير لاند'' على عبد الإله بن كيران، إستقبل رئيس الحكومة المعين في بيته عشية يوم أمس الإثنين، كلا من عمدة أكادير

شوف تيفي



طبقا لمقال سابق "لشوف تيفي" حول وجود ترتيبات تجري لعرض ملف المشروع السياحي المتوقف "أكادير لاند" على عبد الإله بن كيران، إستقبل رئيس الحكومة المعين في بيته عشية يوم أمس الإثنين، كلا من عمدة أكادير صالح المالوكي ورئيس جماعة إنزكان أحمد أدراق الذي يشغل في الآن نفسه الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية.



وكشفت مصادر مطلعة، أنه مباشرة بعد نهاية جلسة إغلاق البرلمان توجه العضوين في مجلس النواب، عن الدوائر المحلية لإنزكان وأكادير عشية يوم أمس الإثنين نحو منزل رئيس الحكومة بعد تحديد موعد مسبق بطلب من المسؤولين الجماعيين، حيث تمحور النقاش حول المشروع السياحي "أكادير لاند" وتخصيص إستثمارات عمومية في المستقبل لمدينة أكادير والمناطق المجاورة.

وأفادت دات المصادر أن النائبين البرلمانيين أطلعا بن كيران على المستجدات التي صاحبت وقف المشروع السياحي "أكادير لاند"، حيث إشتكى عمدة أكادير صالح المالوكي من قرار إحدى المؤسسات المعنية بالموافقة النهائية على المشروع الذي يدافع عنه حزب العدالة والتنمية والمجلس البلدي لأكادير ويعتبرانه منقذ المدينة والجهة من الأزمة المتواصلة للنشاط السياحي.

وقالت دات المصادر، أن بن كيران طالب البرلمانيين، بمده مزيدا من المعطيات والوقت لدراسة حيثيات الملف، فيما أعاد عمدة أكادير لازمته المعتادة في كل مجلس أو تصريح بوجوب تخصيص الحكومة حصة من الإستثمارات العمومية لمدينة أكادير وجهة سوس ماسة لإنقاذ مايمكن إنقاذه.