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مثير..الروينة وقعات في طيارة: مغربية حصلات راجلها السعودي مع مغربية أخرى..وها شنو وقع

بتاريــخ : 14 فبراير 2017 / 23:39 مثير..الروينة وقعات في طيارة: مغربية حصلات راجلها السعودي مع مغربية أخرى..وها شنو وقع | مجتمع
مثير..الروينة وقعات في طيارة: مغربية حصلات راجلها السعودي مع مغربية أخرى..وها شنو وقع
شهد مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، حادثة طريفة تسببت في تأخر طائرة عن الإقلاع، بعدما ضبطت امرأة مغربية زوجها السعودي الجنسية في الطائرة التي كانت متجهة من البيضاء إلى القاهرة مع زوجته

"شوف تيفي"

شهد مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، حادثة طريفة تسببت في تأخر طائرة عن الإقلاع، بعدما ضبطت امرأة مغربية زوجها السعودي الجنسية في الطائرة التي كانت متجهة من البيضاء إلى القاهرة مع زوجته الثانية المغربية.

وحسب يومية المساء في عددها الصادر غدا الأربعاء، فإن أحد ركاب الطائرة، نشر تلك الواقعة على حسابه في موقع "فيسبوك" كاشفا عن تشابك بالأيدي بين الرجل وزوجته الأولى، وأن الأمن فشل في إنزالهم من على متن الطائرة ما أدى إلى تأخر إقلاعها.

 

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