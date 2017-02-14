شاب قام بإهداء سيارة لحبيبته بمناسبة عيد الحب والبنات جاتهم الغيرة+صورة ﻿

قام مواطن تونسي في منطقة البحيرة بتقديم سيارة لزوجته بمناسبة عيد الحب، في محاولة منه التعبير عن حبه الكبير لها، وذلك حسب ما كشف عنه موقع بوابة تونس.



"شوف تيفي"



قام مواطن تونسي في منطقة البحيرة بتقديم سيارة لزوجته بمناسبة عيد الحب، في محاولة منه التعبير عن حبه الكبير لها، وذلك حسب ما كشف عنه موقع بوابة تونس.

وأوضح الموقع بأن بعض الصور، أظهرت شاحنة و هي تنقل سيارة جديدة كتب عليها "عيد حب سعيد حبيبتي أحبك".

وكشف وسائل إعلام تونسية أخرى، بأن الصور أثارت إعجاب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفتيات اللائي عبرن عن غيرتهن من الزوجة التي تم وصفها بالمحظوظة.