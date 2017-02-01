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بتاريــخ : 14 فبراير 2017 / 22:42 صادم..شوفو شحال من واحد شدوه البوليس بمدينة تطوان في شهر واحد | حوادث و حقوق
صادم..شوفو شحال من واحد شدوه البوليس بمدينة تطوان في شهر واحد
أفاد بلاغ لولاية أمن تطوان، اليوم الثلاثاء، أن التدخلات الأمنية الرامية إلى مكافحة الجريمة التي باشرتها مصالح ولاية أمن تطوان خلال شهر يناير من السنة الجارية أسفرت عن توقيف 5104 شخص خضعوا جميعا

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

أفاد بلاغ لولاية أمن تطوان، اليوم الثلاثاء، أن التدخلات الأمنية الرامية إلى مكافحة الجريمة التي باشرتها مصالح ولاية أمن تطوان خلال شهر يناير من السنة الجارية أسفرت عن توقيف 5104 شخص خضعوا جميعا لتدبير الحراسة النظرية.

وأضاف البلاغ أن عدد الأشخاص الذين تم ضبطهم في حالة تلبس باقتراف أفعال إجرامية بلغ 2420 مشتبه فيه، من بينهم 90 شخصا من أجل حمل السلاح الأبيض بدون سند مشروع، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض كذلك على 91 شخصا من أجل جرائم تتعلق بالهجرة السرية، فضلا عن توقيف 2684 شخصا من المبحوث عنهم بموجب مذكرات بحث محلية ووطنية.

وقد أسفرت هذه العمليات الأمنية عن تسجيل 300 قضية تتعلق بحيازة وترويج المواد المخدرة، وحجز 307 كلغ و621 غراما من مخدر الشيرا، و2028 قرصا مخدرا، لافتا إلى حجز 11 سيارة مشكوك في مصدرها أو استعملت لتسهيل ارتكاب فعل إجرامي.

وخلص البلاغ إلى أن التدخلات الأمنية تتواصل بفعالية بهدف مكافحة كل مظاهر الجنوح والانحراف، وذلك من خلال الجمع بين المقاربتين الوقائية والزجرية في توطيد الشعور بالأمن لدى المواطنين.

 

 

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