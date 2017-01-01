مثير..إعادة إنتاج هاتف قديم معروف عند المغاربة وها شحال السعر ديالو ﻿

كشفت منابر إعلامية دولية اليوم الثلاثاء، بأن شركة HMD الفنلندية صاحبة حقوق اسم ''نوكيا''، تخطط إلى طرح هواتف ذكية جديدة بأسعار منافسة هي ''نوكيا 3'' و''نوكيا 5'' و''نوكيا 6''، بالإضافة إلى إعادة إحياء العلامة



"شوف تيفي"





كشفت منابر إعلامية دولية اليوم الثلاثاء، بأن شركة HMD الفنلندية صاحبة حقوق اسم "نوكيا"، تخطط إلى طرح هواتف ذكية جديدة بأسعار منافسة هي "نوكيا 3" و"نوكيا 5" و"نوكيا 6"، بالإضافة إلى إعادة إحياء العلامة الشهيرة نوكيا 3310.



وأضافت المصادر ذاتها أن شركة HMD ، من المقرر أن تكشف خلال المؤتمر العالمي للهواتف الجوالة الذي سيبدأ فعالياته في الـ26 من شهر فبراير الجاري في برشلونة، عن هاتف نوكيا 3310 بنفس الخاصيات التي طرحت في نسخة سنة 2000، وسيباع الهاتف مقابل 62.6 دولارا أميركيا، وسيتم تسويقه باعتباره هاتفا موثوقا ثانويا لأولئك الراغبين في تذكر المرة الأولى التي طرح فيها.



وذكرت ذات المصادر بأن موقع أمازون، أشار إلى عدد من مزايا الهاتف، مثل تضمنه ساعة وآلة حاسبة وقدرته على تخزين حتى عشرة تنبيهات، وتضمنه أربع ألعاب هي "سنيك 2"، و"بيرز 2"، و"سبيس إمباكت" و"بانتومي".



