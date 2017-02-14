 مثير..هذا هو الكوبل الشهير الذي خطف الأضواء يوم عيد الحب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم..شوفو شحال من واحد شدوه البوليس بمدينة تطوان في شهر واحد | حوادث و حقوق

صادم..شوفو شحال من واحد شدوه البوليس بمدينة تطوان في شهر واحد

مثير..إعادة إنتاج هاتف قديم معروف عند المغاربة وها شحال السعر ديالو | نت 2.0

مثير..إعادة إنتاج هاتف قديم معروف عند المغاربة وها شحال السعر ديالو

مثير..هذا هو الكوبل الشهير الذي خطف الأضواء يوم عيد الحب | منوعات

مثير..هذا هو الكوبل الشهير الذي خطف الأضواء يوم عيد الحب

وزارة الرميد تكشف حقيقة ارتشاء مستشار بمحكمة النقض | بوليتيك

وزارة الرميد تكشف حقيقة ارتشاء مستشار بمحكمة النقض

و من الحب ما قتل :فيديو جد خطير في يوم عيد الحب:المثلي المغربي هيثم مستور يحاول الانتحار وينقل وقائع العملية على المباشر بالفايسبوك | حوادث و حقوق

و من الحب ما قتل :فيديو جد خطير في يوم عيد الحب:المثلي المغربي هيثم مستور يحاول الانتحار وينقل

أخنوش يكشف مضامين اجتماعه مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي من أكادير | بوليتيك

أخنوش يكشف مضامين اجتماعه مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي من أكادير

الرميد يبرر لجوئه إلى القوات العمومية ضد المقصيين من الإدماج | بوليتيك

الرميد يبرر لجوئه إلى القوات العمومية ضد المقصيين من الإدماج

كاظم الساهر ووائل كفوري يغنيان على منصات الدار البيضاء بفيستيفال كازا ميوزيك | ثقافة و فنون

كاظم الساهر ووائل كفوري يغنيان على منصات الدار البيضاء بفيستيفال ''كازا ميوزيك''

فيديو صادم يهز الفايسبوك: بوليسي مصري قتل مول توكتوك بالقرطاس..ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة | حوادث و حقوق

فيديو صادم يهز الفايسبوك: بوليسي مصري قتل مول توكتوك بالقرطاس..ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة

رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

مثير..هذا هو الكوبل الشهير الذي خطف الأضواء يوم عيد الحب

بتاريــخ : 14 فبراير 2017 / 22:19 مثير..هذا هو الكوبل الشهير الذي خطف الأضواء يوم عيد الحب | منوعات
مثير..هذا هو الكوبل الشهير الذي خطف الأضواء يوم عيد الحب
يقول الشاعر ''الحب فنون، والعشق جنون، وأنا في حبك سيدتي كالهارب من وجه القانون''، إنها صورة استثنائية ومعبرة تلك التي سرقت الأضواء وخلقت الجدل والحدث معا، في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم 14 فبراير،

شوف تيفي

يقول الشاعر "الحب فنون، والعشق جنون، وأنا في حبك سيدتي كالهارب من وجه القانون"، إنها صورة استثنائية ومعبرة تلك التي سرقت الأضواء وخلقت الجدل والحدث معا، في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم 14 فبراير، الذي يصادف عيد الحب.

صورة ليست كالصور، وكأن مهندسها يصنع لنفسه إشهارا خاصا وسط حامل الملصقات المتواجد في مختلف الشوارع المحلية والدولية، ويخلد للحظة عفوية، تنم عن مشاعر مرهفة الإحساس، وعن إخراج متفرد لصورة حية من عمق الاختلاف، تلك الصفة التي تختلف من شخص لآخر، ويعبر عنها بأسلوب فاخر.

المثير في هذه الصورة العجيبة هي التنورة الحمراء، والأعجب منها هي ظهور الحبيب حافي القدمين، وكأنه يقول "سأحملك حبيبتي طول حياتي ولو حفيت قدماي"، طبعا من فرط الحب والعشق، اللذان يزيدان من معدل الأدرينالين يوم 14 فبراير من كل سنة.

الاحتفال اختيار، والطريقة تختلف، وهذا الكوبل تفرد اختيارا واختلافا، وخلق الحدث بتنورة حمراء وقدمين بدون حذاء، وسط حامل ملصقات الإشهار يبدو أنه هو الآخر تعرى من فرط الإحساس في يوم يعود فيه الدفء للعلاقات ويقطع فيه الأحبة شبح "اليأس".

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

مثير..هذا هو الكوبل الشهير الذي خطف الأضواء يوم عيد الحب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مثير..حالات إغماء بين صفوف التلاميذ داخل مؤسسة تعليمية بسبب الجن..وها شنو دارو الأساتذة | منوعات

مثير..حالات إغماء بين صفوف التلاميذ داخل مؤسسة تعليمية بسبب الجن..وها شنو دارو الأساتذة

كوكاكولا تكشف حقيقة استعمالها الديدان في مشروباتها | منوعات

''كوكاكولا'' تكشف حقيقة استعمالها الديدان في مشروباتها

فضيحة.. كما تدين تدان: صيني غتاصب بنتو ومنين دخل الحبس نتاقم منو مغربي واغتاصبو ..وها كيفاش | منوعات

فضيحة.. كما تدين تدان: صيني غتاصب بنتو ومنين دخل الحبس نتاقم منو مغربي واغتاصبو ..وها كيفاش

رائع .. بووم طائرة أسرع من الصوت ستغزو مطارات العالم قريبا...وهاشكون غادي يركب فيها | منوعات

رائع .. ''بووم'' طائرة أسرع من الصوت ستغزو مطارات العالم قريبا...وهاشكون غادي يركب فيها

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أخنوش:حنا معندناش الوقت باش نقلبو على الحلول مع الاتحاد الأوروبي وهما خاصهم يتحملو مسؤوليتهم | مال و أعمال
منذ 5 دقائق

أخنوش:حنا معندناش الوقت باش نقلبو على الحلول مع الاتحاد الأوروبي وهما خاصهم يتحملو مسؤوليتهم

نايضة فأزمور..و الطاكسيات حابسين الطريق و ها علاش | خارج البلاطو

نايضة فأزمور..و الطاكسيات حابسين الطريق و ها علاش

الورود أجمل هدية بمناسبة عيد الحب وها علاش | خارج البلاطو

الورود أجمل هدية بمناسبة عيد الحب وها علاش

أخنوش: الاستراتيجية الوطنية أليوتيس 2020 حققت إنجازات كبيرة مكنت من تطوير قطاع الصيد البحري | مال و أعمال

أخنوش: الاستراتيجية الوطنية ''أليوتيس 2020 '' حققت إنجازات كبيرة مكنت من تطوير قطاع الصيد البحري

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صادم..شوفو شحال من واحد شدوه البوليس بمدينة تطوان في شهر واحد | حوادث و حقوق
منذ 2 دقائق

صادم..شوفو شحال من واحد شدوه البوليس بمدينة تطوان في شهر واحد

مثير..إعادة إنتاج هاتف قديم معروف عند المغاربة وها شحال السعر ديالو | نت 2.0

مثير..إعادة إنتاج هاتف قديم معروف عند المغاربة وها شحال السعر ديالو

مثير..هذا هو الكوبل الشهير الذي خطف الأضواء يوم عيد الحب | منوعات

مثير..هذا هو الكوبل الشهير الذي خطف الأضواء يوم عيد الحب

وزارة الرميد تكشف حقيقة ارتشاء مستشار بمحكمة النقض | بوليتيك

وزارة الرميد تكشف حقيقة ارتشاء مستشار بمحكمة النقض

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.