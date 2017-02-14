مثير..هذا هو الكوبل الشهير الذي خطف الأضواء يوم عيد الحب ﻿

يقول الشاعر ''الحب فنون، والعشق جنون، وأنا في حبك سيدتي كالهارب من وجه القانون''، إنها صورة استثنائية ومعبرة تلك التي سرقت الأضواء وخلقت الجدل والحدث معا، في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم 14 فبراير،

شوف تيفي

يقول الشاعر "الحب فنون، والعشق جنون، وأنا في حبك سيدتي كالهارب من وجه القانون"، إنها صورة استثنائية ومعبرة تلك التي سرقت الأضواء وخلقت الجدل والحدث معا، في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم 14 فبراير، الذي يصادف عيد الحب.

صورة ليست كالصور، وكأن مهندسها يصنع لنفسه إشهارا خاصا وسط حامل الملصقات المتواجد في مختلف الشوارع المحلية والدولية، ويخلد للحظة عفوية، تنم عن مشاعر مرهفة الإحساس، وعن إخراج متفرد لصورة حية من عمق الاختلاف، تلك الصفة التي تختلف من شخص لآخر، ويعبر عنها بأسلوب فاخر.

المثير في هذه الصورة العجيبة هي التنورة الحمراء، والأعجب منها هي ظهور الحبيب حافي القدمين، وكأنه يقول "سأحملك حبيبتي طول حياتي ولو حفيت قدماي"، طبعا من فرط الحب والعشق، اللذان يزيدان من معدل الأدرينالين يوم 14 فبراير من كل سنة.

الاحتفال اختيار، والطريقة تختلف، وهذا الكوبل تفرد اختيارا واختلافا، وخلق الحدث بتنورة حمراء وقدمين بدون حذاء، وسط حامل ملصقات الإشهار يبدو أنه هو الآخر تعرى من فرط الإحساس في يوم يعود فيه الدفء للعلاقات ويقطع فيه الأحبة شبح "اليأس".