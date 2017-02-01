و من الحب ما قتل :فيديو جد خطير في يوم عيد الحب:المثلي المغربي هيثم مستور يحاول الانتحار وينقل وقائع العملية على المباشر بالفايسبوك ﻿

أرعب الشاب المدعو هيثم مستور الذي اعترف قبل مدة بأنه مثلي المغاربة، حينما نقل باستخدام تقنية المباشر محاولة انتحاره من خلال التسبب في جروح بمعصم يده.

"شوف تيفي":

أرعب الشاب المدعو هيثم مستور الذي اعترف قبل مدة بأنه مثلي المغاربة، حينما نقل باستخدام تقنية المباشر محاولة انتحاره من خلال التسبب في جروح بمعصم يده.

وأظهر هذا النقل المباشر، خروج كمية كبير من الدماء من يد هيثم الذي لم ينطق بأي كلمة خلال محاولة قتل نفسه، وهو الأمر الذي جعل النشطاء بصفحته يتفاعلون بكثافة، حيث طالبه الجميع بالتوقف وبمراجعة نفسه.

وعاد هيثم مستور بعد هذا النقل المباشر، ليضع تدوينة كتب فيها " أحبك ع.." و " من الصباح ودم تايقطر ومازال مابيت نموت".